Schwenningen Turnverein mit neuen Gesichtern und neuer Idee

Mit genau 658 Mitgliedern ist der Turnverein Schwenningen weiterhin der größte Verein im Dorf. 273 männliche und 385 weibliche Mitglieder finden in den Reihen des Vereins ihren Platz, wurde bei der jüngsten Jahresversammlung informiert.

544 Mitglieder zählen zu den Aktiven und 114 Personen zu den fördernden Mitgliedern, informierte der Vorsitzende Jürgen Kathofer bei der Hauptversammlung im Gasthof Adler. Des Weiteren, fuhr er fort, gibt es sechs Abteilungen mit 26 Übungsleitern, wovon neun im Besitz einer Lizenz sind, sowie sieben Kampfrichter. "Wir sind immer auf der Suche nach neuen aktuellen Dingen", erklärte Kathofer den Anspruch des TV. Und mit dem Bonusheft stellte er so auch gleich die neueste Idee aus den Reihen des Vereins vor.

Alle Mitglieder könnten sich in diesem Heft bei Arbeitseinsätzen ihre Teilnahme bestätigen lassen und bei einem voll gestempelten Bonusheft würde sich der Turnverein ihnen gegenüber dann mit Preisen oder einer anderen Belohnung erkenntlich zeigen, erläuterte der Vorsitzende das Vorhaben. Besonders dankbar äußerte sich der Vorsitzende dann hinsichtlich der Hilfestellung, die dem Verein vonseiten der Gemeinde und von den Sponsoren gegeben wird, mit den Worten: "Das ist nicht selbstverständlich", hob er hervor.

Bürgermeisterin Roswitha Beck stellte im Anschluss daran fest, dass im Turnverein viel geboten sei und es viele motivierte Mitglieder in seinen Reihen gebe. "Was wäre Schwenningen ohne seinen Turnverein?", stellte Beck in den Raum. Die Kinder und Jugendlichen würden hier ihren Platz im sportlichen Bereich finden. Daneben glänze der Verein mit zahlreichen Ideen, auch im kulturellen Bereich des Gemeindelebens. Die Einrichtung der TV-Geschäftsstelle bezeichnete die Bürgermeisterin dann auch als eine gute Idee.

Den neu gewählten Vorstandsmitgliedern gratulierte die Bürgermeisterin und wünschte ihnen eine glückliche Hand bei ihrer Arbeit. Wieder gewählt wurde von der Versammlung so der Vereinsvorsitzende Jürgen Kathofer, Turnwartin Elke Weber, Schriftführerin Silvia Grad, die Beisitzer Jens Winter, Gerhard Gölz, Ulli Haug, Simone Merz sowie Fähnrich Tobias Glückler.

Das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden übernahm für ein Jahr Karola Reif von Tobias Glückler. Neue Beisitzer im Turnverein wurden Jochen Dannecker für Manuel Dreher und Harald Blänkner für Karola Reif. Clara Weber übernahm von Jochen Dannecker das Amt der Jugendvertreterin. Kassiererin Susanne Schwanz stellte zuvor im Finanzbereich fest, dass die Bewirtung beim Strohpark für einen erfreulichen Ertrag in der Kasse sorgte. Kassenprüferin Birgit Gölz lobte ihre Arbeit als sehr ordentlich.

Sehr ausführlich war der Tätigkeitsbericht von Schriftführerin Silvia Grad, die dafür viel Applaus aus den Reihen der Versammlung erhielt. Die vielen sportlichen Aktivitäten waren im Bericht von Gesamtabteilungsleiter Timo Seltmann abgebildet.

Termine 2017

Weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle des TV unter Telefon 0 75 79/93 32 97. Vorsitzender ist Jürgen Kathofer, Telefon 0 75 79/93 36 53. Informationen im Internet unter:

Von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Mai, ist die Kinderfreizeit auf Burg Wildenstein. Von Samstag bis Samstag, 3. bis 10. Juni, nimmt der Turnverein am Deutschen Turnfest in Berlin teil. Beim Landeskinderturnfest in Ravensburg wird der Turnverein dann mit seinen Mitgliedern in der Zeit von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juli, teilnehmen. Danach geht es am Wochenende des 22. und 23. Julis für die Mitglieder des Turnvereins zum Gauturnfest und zu dem Gaukinderturnfest. Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, bewirtet die TV'ler dann den Strohpark. Der Gaufrauentag findet am Samstag, 18. November, in der Heuberghalle Schwenningen statt. Mit Blick voraus wurde zudem angekündigt, dass es 2018 wieder die Turngala in Schwenningen geben wird. (wk)