Schwenningen So macht Heimatkunde Spaß: Roland Steidle führt durch Schwenninger Geschichte

Unter dem Motto "Alte Flurnamen und Historische Wege von und nach Schwenningen" führte Heimatforscher Roland Steidle die Ortsgruppe im Schwäbischen Albverein rund ums Heubergdorf. Auch die Fortsetzung der im Herbst 2016 gestarteten Reise über Schwenningens Fluren war wieder keine Wanderung wie jede andere.

Auch ohne die spektakulären Geschichten der Herbstveranstaltung wie Hexenverbrennungen, Hinrichtungen am Galgenberg oder die Wilderer vom Finstertal, war der Sonntag höchst informativ. Die fast zwanzigköpfige Wandergruppe begann frühmorgens am alten Lagerhaus der ehemaligen selbstständigen Schwenninger Raiffeisenbank die interessante vierstündige Reise in die Geschichte. Von dort führte die Strecke in den nördlichen Gemarkungsbereich entlang des alten Ebinger Weges an die Nordspitze der Gemarkung Schwenningen. Auf diesem Weg kamen im Jahre 1814 russische Truppenkontingente der damaligen Koalitionsarmee als Gegner von Napoleon (Frankreich) nach Schwenningen. Sie zogen in Richtung Tuttlingen über den Schwarzwald nach Frankreich. In ihrem Tross führten sie Rinderherden zur Versorgung der Truppen mit sich, die die Rinderpest nach Schwenningen brachten. Die an der Tierseuche eingegangenen Rinder wurden von den Bauern in den Dolinen entlang des Ebinger Weges im Gewann Boschwiesen vergraben.

Der insgesamt zwölf Kilometer lange Weg führte die Gruppe weiter durch das Schwenninger Gewann "Ebinger Hardt", an dessen Ende das Gebiet des Truppenübungsplatzes liegt. Dort wartete Hauptmann Behmann von der Truppenübungsplatzkommandantur zur weiteren Begleitung. Über das so genannte Kohlhäuptle kamen die Frauen und Männer zum oberen Bereich des Seetals mit Blick auf die Nordspitze der Gemarkung Schwenningens. Im weiteren Verlauf ging es im Seetal abwärts in Richtung "Fritzentäle" und dort weiter zum topografisch tiefsten Gemarkungspunkt von Schwenningen. Hier verlässt das untere Seetal die Gemarkung Schwenningen und wird zum Reiftal, bevor es als "Fall" bezeichnet in den Beuroner Ortsteil Neidingen mündet.

Von dort aus wanderte die Gruppe über den Wachtbühl zur Schutzhütte auf Horen beim 903 Meter hoch gelegenen Wasserreservoir. Diese Hütte wird seit einigen Jahren vom Schwäbischen Albverein unterhalten und bietet einen fantastischen Blick auf das Strohparkdorf und die Schweizer Alpenkette. Dort präsentierte Roland Steidle zum Abschluss einige geschichtliche "Schmankerl", darunter verschiedene Luftbildaufnahmen des Wanderweges und historische Darstellungen. Darunter befand sich auch die derzeit älteste Steuerliste der Gemeinde Schwenningen mit namentlicher Benennung der Steuerpflichtigen aus dem Jahr 1390. "Dieses Dokument stammt aus dem Tiroler Landesarchiv in Innsbruck", informierte Historiker und Wanderführer Roland Steidle abschließend.

Vinzenz Greber vom Albverein dankte Roland Steidle für seine sehr informative Wanderleitung. Begeistert war auch Bürgermeisterstellvertreter Fritz Grad, der die Wander-Sonntage persönlich miterlebte. Grad lobte Roland Steidle für sein großes Engagement um die Schwenninger Geschichte.