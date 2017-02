Schwenningen Schwenningen tritt Interkommunalem Gewerbe- und Industriepark Graf-Stauffenberg (IGGS) bei

Der Schwenninger Gemeinderat stimmte dem Beitritt zum Zweckverband "Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf-Stauffenberg" (IGGS) zu.

Gemeinsam mit den Gemeinden Beuron, Bingen, Inzigkofen, Krauchenwies, Scheer, Sigmaringen, Sigmaringendorf und Stetten am kalten Markt wird mit diesem Zweckverband die zivile Nachnutzung des ehemals militärisch genutzten Geländes um die frühere Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen angestrebt.

Als Moderator und Koordinator des Entstehungsprozesses des Zweckverbands war Lothar Zettler aus Memmingen in der Sitzung anwesend, der auch die Verbandssatzung vorstellte. Ziel sei es, Entwicklungsräume von überregionaler Bedeutung zu schaffen und den Regionalplan fortzuschreiben. Das Gewerbegebiet umfasse 30 Hektar bebauten und 52 Hektar unbebauten Bereich. Das Zweckverbandsgebiet liege auf den Gemarkungen von Bingen (25 Hektar), Sigmaringen (85 Hektar plus 6 Hektar Landeserstaufnahmestelle) und Sigmaringendorf (61 Hektar). Diese Kommunen würden die in ihrem Eigentum stehenden Grundstücke an den Zweckverband zum Kaufpreis zuzüglich Nebenkosten übertragen.

Zettler stellte fest, dass die neun beteiligten Städte und Gemeinden Wert darauf legten, dass man keinen großen Verwaltungsaufwand wolle. Der Zweckverband unterhalte keine eigenen Einrichtungen zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Diese würden durch die Stadt Sigmaringen abgedeckt und in Rechnung gestellt. Die nicht durch Beiträge und Zuweisungen oder Zuschüsse abgedeckten Aufwendungen für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden durch die Verbandsmitglieder durch Kostenbeteiligung im Verhältnis der Anteile ausgeglichen. Der Fachmann für die Gründung von Zweckverbänden sprach im Falle des IGGS von einem attraktiven Vorhaben, weil viele gute Voraussetzungen vorhanden seien.

Der Zweckverband könne von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben die Grundstücke und Gebäude erwerben und in kurzer Zeit an Firmen und Institutionen veräußern. Die versiegelten Flächen würden darüber hinaus weitere Möglichkeiten bieten für Neubauten.

Bürgermeisterin Roswitha Beck sprach von einem zukunftsorientierten und weitsichtigen Beschluss, den sie befürwortete. "Wir können damit unseren Wert im Landkreis stärken", sagte sie. Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Der Verbandsversammlung gehören an: Sigmaringen (mit 31 Stimmen), Bingen (13 Stimmen), Sigmaringendorf (13 Stimmen), Inzigkofen (10 Stimmen), Krauchenwies (zehn Stimmen), Stetten a.k.M. (zehn Stimmen), Scheer (fünf Stimmen), Schwenningen (fünf Stimmen) und Beuron (drei Stimmen). Jede Stimme entspricht einem Prozent am Beteiligungsschlüssel. Die Verbandsgemeinden werden durch ihre Bürgermeister oder deren Stellvertreter in der Verbandsversammlung vertreten. Zettler geht davon aus, dass der Zweckverband bis Ende Mai genehmigt sei.