Schwenningen Schwenningen initiiert ein Projekt für Jugendliche

Heuberggemeinde Schwenningen beteiligt sich an Bundesprojekt "Land(auf)Schwung und richtet einen 14er-Rat für Jugendliche ein.

Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass sich Schwenningen am Bundesprojekt "Land(auf)Schwung" beteiligt und einen sogenannten 14er-Rat als Vertreter für die jüngeren Einwohner einrichtet. Das Programm wird ein Jahr lang vom Fachbereich Jugend des Landkreises sowie der Kinder- und Jugendagentur Ju-max begleitet. Als Ziele werden in dem Programm die regionale Wertschöpfung und Daseinsvorsorge genannt. Alle 14 bis 17-jährigen Einwohner der Kommune werden demnächst von der Gemeinde Post bekommen und zur Auftaktveranstaltung eingeladen. Bürgermeisterin Roswitha Beck steht dem Projekt aufgeschlossen gegenüber und rechnet mit rund 40 Jugendlichen, die eingeladen werden. Gemeinderat Vinzenz Greber meinte: "Die Jugendlichen können sich selbst in die Entwicklung der Kommune einbringen, das ist eine Bereicherung für die Jugend". In der neuesten Fassung der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg vom 1. Dezember 2015 wurde diese Beteiligung der heranwachsenden Generation verbindlich festgeschrieben. Demnach sollen Kinder und müssen Jugendliche künftig bei Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligt werden, schreibt die Verordnung vor.

Das Bundesprojekt "Land(auf)Schwung" des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wird derzeit von mehreren Kommunen im Landkreis Sigmaringen umgesetzt. "Das Programm hat zum Ziel, die Attraktivität des Landkreises für Jugendliche zu erhöhen, um so die Bindungskräfte an ihre Heimatgemeinden zu stärken und die Abwanderung aus dem ländlichen Raum abzubremsen", teilte Bildungsreferentin Christine Brückner vom Forum Jugend, Soziales, Prävention des Landratsamtes den Mitgliedern des Gemeinderates mit. Sie informierte, dass im Kreis schon in fünf Gemeinden sogenannte "14er-Räte" eingerichtet sind, die an den Interessen, Ideen und Wünschen der Jugendlichen ansetzen, um gemeinsam mit ihnen Ideen weiterentwickeln und umsetzen. Die mögliche Umsetzung des Bundesprogrammes soll nach den Vorstellungen der Referentin in Schwenningen in zwei Schritten erfolgen. Zuerst müsse man die Zielsetzung von "Land(auf)Schwung" verfolgen und Anschluss könne eine innovative Beteiligungsform für Jugendliche gemäß der neuen Gemeindeordnung erprobt werden. Eine Vollfinanzierung durch Bundesmittel sei bis zum Jahresende 2017 und möglicherweise darüber hinaus möglich. In ihrem Vortrag ging Christine Brückner auch auf die demografische Entwicklung im Landkreis und in Schwenningen ein. Nach den Berechnungen des Statistischen Landesamtes werde sich die Zahl der Bewohner, die 26 Jahre oder jünger sind, in den kommenden 18 Jahren um 20 Prozent verringern. In Schwenningen zählte man 2015 noch 452 Personen in dieser Altersgruppe und in vier Jahren werde man unter 400 liegen, prognostizieren die Statistiker.

Projekt

Die Gemeinde Schwenningen wird alle 14 bis 17-Jährigen persönlich zur Auftaktveranstaltung einladen. Der 14er-Rat soll, wenn es nach den Vorstellungen des Gemeinderates geht, in Schwenningen ab April 2017 eingerichtet werden. Christine Brückner wird das Projekt ein Jahr lang begleiten. Im Kreis Sigmaringen wurden in fünf Gemeinden solche 14-Räte eingerichtet.