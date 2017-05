Schwenningen Schrillen Fehlaperlen begeistern in Heuberghalle

"Aber mir roichts, dass i woiss, dass i kennt wenn i wett", dieses Lied ist als Markenzeichen der aus Neufra im Landkreis Sigmaringen stammenden Comedy-Gruppe Die schrillen Fehlaperlen seit 2014 der Renner im Internet. Bei ihrem Auftritt in Schwenningen in der bis auf den letzten Platz ausverkauften Heuberghalle schafften sie es immer wieder, die Halle zum Toben zu bringen.

Und Ferdi, der als einziger ununterbrochen auf der Bühne stand, nahm sich auch immer wieder selbst auf die Schippe. Beispiel: Mein Schwiegervater sagte immer zu meiner Frau Tine: "Mädle, du muascht mol an Blinda heirata, dir werdet d`Auga schon no aufganga." Im Netto-Song waren Männer beim Einkaufen aus der Suche nach Basmatireis auf hilflosem Posten zwischen den Regalen unterwegs. Willst du Männer leiden sehen, musst du zum Netto gehen, lautete die Devise. Im Dirndl-Look sangen die vier Grazien: "Unter jeder Steppdecken kann ein Depp stecken." Aber, da waren sich Tine, Karin, Babs und Bianca einig: "Lieber ein Depp unter der Decke als gar koin Ma."

Dann folgte mit "Aber mir roichts", das Lied, das so für Furore sorgte. Natürlich sangen alle 400 Zuhörer den Refrain begeistert mit. Immer wieder erzählte der Gitarrist, Texter, Komponist und Sänger, wie wohl er sich unter seinen Fehlaperlen fühlt. "Wenn man ganz alleine auf die Bühne muss, kann man selber entscheiden, wie lange das Vorspiel geht", so der Gitarrist schmunzelnd. Nach der Pause sangen alle Zuhörer das Geburtstagsständchen für Fehlaperle Bianca. Dann ging es Schlag auf Schlag weiter mit den vier brodelnden Erotikvulkanen. Fredi plauderte auch aus seiner Jugendzeit, als er an der Uni in Tübingen seine Tine kenna glernt hot. Er hat studiert, sie war dort Putzfrau, informierte der gelernte Elektriker. "Nicht alle Frauen haben so viel Glück bei der Partnerwahl wie meine Frau", so Ferdi selbstbewusst.

Cool geht das Ensemble mit Winden aus Blähungen um. Da vermuten die Ministranten in der Kirche doch tatsächlich, dass der Pfarrer im Weihrauchfass einen neuen Duft drin hat. Köstlich auch der Versuch des einzigen Mannes im Ensemble, zur Melodie "Angie" von den Rolling Stones romantisches in schwäbisch über seine Schulfreundinnen vorzutragen. Da hies es: "Jutta warum schmeckst du so nach Hanuta", "Gisela, komm gang mir aus dem Weg i sot ge bisala" oder "Brigitte, du warst mol so a scharfe Schnitte, doch heut wacklet beim Knutscha deine dritte". Begleitet von seiner Tine an der Gitarre lief Ferdi als grandioser Sänger in vielen Fremdsprachen zur Hochform auf. Immer wieder wollte er das "Ich liebe dich" in schwitzerdütsch, japanisch, türkisch, holländisch oder, oder, oder loswerden. Das Publikum tobte.

Für den tosenden Applaus bekamen die Comedy-Freunde vom Heuberg auch noch zwei italienische Zugaben serviert. Die vier Grazien sangen über Amore mit den "zwei kleinen Italienern" Gino und Marino. Die begeisterten Gäste dankten und wurden von den vier Grazien im farbenfrohen afrikanischen Hemdkleid persönlich am Ausgang verabschiedet.

Der Abend

Der Sportverein Schwenningen veranstaltete mit den Perlen von der Fehla einen unvergesslichen Abend. "Liebe, Frust und Leberwurst", war der Titel der zweieinhalbstündigen Show. Die Akteure begeisterten mit Charme, Witz, Power und Leidenschaft die 400 Zuschauer und wechselten bei jedem Song ihr Bühnen-Outfit. (wk)