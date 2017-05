Schwenningen Rat stimmt für Hundetoiletten-Kauf

Der Gemeinderat hat die Anschaffung und Aufstellung von zunächst fünf Hundetoiletten beschlossen. Immer wieder wurde seitens der Bevölkerung die Verschmutzung von öffentlichen Wegen, Straßen und landwirtschaftlichen Flächen durch Hundekot bemängelt, informierte Bürgermeisterin Roswitha Beck in der Sitzung den Gemeinderat.

Die Gemeindeverwaltung hatte bisher über das Mittelungsblatt der Gemeinde die Hundehalter auf diese Missstände hingewiesen. "Hundehalter sind angehalten, den Hundekot entsprechend zu entsorgen und mitzunehmen", betonte Beck. Die öffentlichen Appelle führten leider nicht zu einem deutlich wahrnehmbaren, verbesserten Ergebnis. Auch Hundehalter hatten sich in den vergangenen Monaten mit der Bitte an die Bürgermeisterin gewandt, den Hundehaltern mit der Einführung der Hundetoilette die Entsorgung von Hundekot zu erleichtern und entsprechende Angebote seitens der Kommune zu schaffen. Bisher kam es trotz Angeboten von Firmen nie zu einer Umsetzung. Gemeinderat Hansjörg Friedrich, selbst Hundehalter, sagte, dass die Hundehalter das Problem selbst regeln sollten. Die Gemeinde könne ja aus den Einnahmen aus der Hundesteuer jedem Hundehalter 200 Tüten aushändigen. Die neue Bürgermeisterin sowie die Mehrheit des Gremiums wollten das Thema jetzt aber endlich anpacken. Bereits in der Haushaltsklausur Ende Januar sei sich der Gemeinderat einig gewesen, dieses Thema dieses Jahr aufzugreifen. Es wurden 6500 Euro für die Beschaffung in den Haushalt eingestellt. Die Gemeindeverwaltung hatte in den vergangenen Wochen bei den umliegenden Gemeinden nachgefragt, welche Erfahrungen vorliegen. Größtenteils seien die Nachbargemeinden mit ihren Hilfen zufrieden, äußerte sich die Bürgermeisterin. Die Kosten für die Anschaffung von fünf Hundetoiletten der Marke Dogstation Modell 5 betragen 1980 Euro. Darin enthalten seien für jede Toilette 1000 Stück Hundekotbeutel. Die Modelle seien feuerverzinkt und pulverbeschichtet in der Farbe Eisenglimmer mit weißer Aufschrift. Sie sollen demnächst aufgestellt werden am Wanderparkplatz bei den Pappeln Richtung Werenwag, am Ortseingang Rentnerpfad Richtung Wachtbühl gegenüber der Firma Extrem-Fahrzeuge, am Wanderparkplatz beim Hornspielplatz Richtung Wasserreservoir, am Ortsausgang Römerstraße beim Festplatz "Stelle" sowie an der Wegegabelung Galgenberg / Hardtstraße Richtung Schnaitkapf.