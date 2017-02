Schwenningen Ökokonto: Fünf Waldrefugien bleiben in Gemeinderats-Sitzung übrig

In der Jüngsten Gemeinderatssitzung ging es in Schwenningen um die sogenannten Waldrefugien:

Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 6. Oktober vergangenen Jahres dem Vorschlag der unteren Forstbehörde des Landratsamts folgend, zehn Waldrefugien im Gemeindewald ausgewiesen. Jörg Scham vom Forstamt erläuterte damals, ein sogenanntes "Ökokonto" gelte als Hilfsmittel beim Ausgleich von Ausgleichsmaßnahmen. Inzwischen fand eine Waldbegehung auf Schwenninger Gemarkung durch Mitarbeiter des Landratsamts statt. Von den ehemals zehn Waldrefugien sind jetzt noch fünf übrig geblieben, informierte die Bürgermeisterin in der jüngsten Ratssitzung. Es handle sich dabei um die Waldrefugien Staudenbühl mit 7810 Quadratmetern, Finstertal (10 930 Quadratmetern), Schnaidkapf (12 899 Quadratmetern), Horemerholz (8571 Quadratmetern) und Haidenbühl (25 153 Quadratmetern). Das Thema wird in der Gemeinderatssitzung am 16. März erneut auf die Tagesordnung aufgenommen.