Schwenningen Nachbarschaftshilfeverein "Hilfe von Haus zu Haus": Neues Projekt läuft an

Monika Kohler aus Buchheim bleibt Vorsitzende des Nachbarschaftshilfevereins "Hilfe von Haus zu Haus". Bei der Jahresversammlung stand zudem ein Modellprojekt im Vordergrund, in dem es um die häusliche Betreuung Pflegebedürftiger in Gastfamilien geht.

Schwenningen – Im Landgasthof Unger-Quarleiter in Schwenningen wurden bei der zwölften Mitgliederversammlung außerdem die stellvertretende Vorsitzende Roswitha Feig (Schwenningen), Schriftführerin Susanne Schäfer (Bärenthal) sowie die Beisitzer Claudia Alber (Irndorf), Beate Alber (Bärenthal), Ute Reinhard (Irndorf), Liselotte Wirth (Leibertingen), Bruder Burkhart (Kloster Beuron) und Eva Rist (Thalheim) in ihren Ämtern bestätigt.

Für die ausscheidende Brigitte Wolf (Beuron) wählten die Mitglieder Monika Blum zur Beisitzerin. Claudia Alber, Beate Alber, Liselotte Wirth, Eva Rist und Monika Blum sind wie Kohler auch Einsatzleiterinnen in ihren Gemeinden. Als Kassenprüfer wurden Helmut Meck (Buchheim) und Christian Mattes (Irndorf) eingesetzt. Als Berater gehören Bürgermeisterin Roswitha Beck (Schwenningen), Bürgermeister Armin Reitze (Leibertingen) und Bürgermeister a.D. Roland Ströbele als Sprecher von "Pro Lebensqualität" der Vorstandschaft an.

Ströbele stellte fest, dass die Zahl der Pflegebedürftigen wachsend sei. Durch das bürgerschaftliche Engagement und das Wachstum der Nachbarschaftshilfe könne der Wunsch der Menschen, in den eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben, erfüllt werden. Roswitha Beck lobte die Arbeit des Vereins. "Ich bin erstaunt über die Aktivitäten und Zahlen und habe großen Respekt vor der Zahl der Einsätze und geleisteten Stunden", sagte sie. Zuvor gab Geschäftsführerin Ingrid Reiser bekannt, dass derzeit 178 Mitglieder im Verein sind, darunter 102 Einzel- und 76 Familienmitglieder.

Monika Kohler stellte das Modellprojekt "Zu Gast bei Nachbarn" vor. Dieses sei derzeit allerdings nur auf rndorf, Bärenthal und Buchheim, die drei Mitgliedsgemeinden im Kreis Tuttlingen, ausgelegt. Die anderen drei Mitgliedsgemeinden Schwenningen, Beuron und Leibertingen aus dem Landkreis Sigmaringen würden hoffentlich noch hinzu kommen, wünschte sie sich. Derzeit läuft das Projekt nur im Landkreis Tuttlingen. "Bei diesem Modell werden hilfsbedürftige Menschen in Gastfamilien betreut", informierte Kohler. Zielgruppen seien Menschen mit Unterstützungsbedarf oder Menschen, die nicht alleine sein wollen und Anschluss suchen. Dazu kämen Menschen, deren pflegende Angehörige Entlastung benötigen. Die Gastfamilien stellen Räumlichkeiten zur Verfügung und übernehmen Vor- und Nachbereitungsaufgaben. Für die ehrenamtliche Tätigkeit würden wie bei anderen Einsätzen durch Helferinnen Aufwandsentschädigungen bezahlt. "Das ist eine Alternative zur Tagesbetreuung, die bisher vor allem in Städten groß nachgefragt wird", sagte die Vorsitzende. Mit der Altenpflegerin Sandra Schilling aus Buchheim sei es gelungen, eine Gastgeberin zu finden.

Unterstützt werde das Projekt durch die Fachstelle für Pflege und Senioren im Landratsamt als Koordinatorin und Qualitätssicherungsstelle. Der Nachbarschaftshilfsverein trete als Dienstleister für Gasthaushalte und Betreuungspersonen auf. Weitere Institutionen, die das Projekt unterstützen, seien die Pflegekassen, der VdK, der Kreisseniorenrat, das Sozialministerium und das Landratsamt Tuttlingen. Die Betreuung in Gastfamilien könne in Gruppen mit drei bis fünf Gästen in mindestens fünf Stunden täglich oder in Einzelbetreuung erfolgen. Ansprechpartnerin für das Projekt ist Monika Kohler, Telefon 0 77 77/644 .

Blick in den Verein

Im Jahr 2016 zählte man bei dem Nachbarschaftshilfeverein „Hilfe von Haus zu Haus“, der in den Landkreisen Tuttlingen udn Sigmaringen aktiv ist, 7401 Arbeitsstunden beim Einsatz von 44 Helferinnen und zwölf Helfern. Seit der Gründung im Jahr 2005 arbeitet der Verein kostendeckend, benötigt aber die Zuschüsse seitens der Gemeinden und Kirchengemeinden sowie die Mitgliedsbeiträge. Aktuell würden 20 Helferinnen und ein Helfer ausgebildet. (sk)