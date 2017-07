Schwenningen Nachbarschaftsgrundschule: Kinder begeistern mit Musik und Geschichten

Mit "Ganz Ohr, Musik und Lesung", einer Veranstaltung der Jugendmusikschule Zollernalb in Kooperation mit der Nachbarschaftsgrundschule (NSG) Schwenningen im Musiksaal der Schule, trafen die Veranstalter ins Schwarze.

Schwenningen (wk) Die Musikschüler präsentierten mit ihren Lehrern zahlreiche Kostproben ihres Könnens. Leonie Straub begann die musikalische Reise am Klavier. Hannes Kraft spielte auf der Gitarre "Alles klar" und ließ den "Bunten Luftballon" als Erinnerung an Martin Grohmann in die Lüfte steigen. Dazwischen gaben Schüler der zweiten und dritten Klasse Lesungen. Den Auftakt machte Celine Seltmann mit "Der Löwenzahn". "Was ist eine Wiese?", fragten Maike Reiser und Lena Becker. Wunderbare Gitarrenklänge präsentierte dann Marco Großmann auf der E-Gitarre bei dem Song "Liquido" von Narcotic. Über den Sommer, hatten dann Patricia Himmelsbach und Hanna Deufel Interessantes zu berichten. "El Condor Pasa" und Krzysztof Zgrajas "Canon Blues" wurden im Anschluss von Annika Nufer auf ihrer Querflöte gefühlvoll intoniert, so dass Reiselust sich breitmachte. Peter Weiger holte auf dem Keyboard mit "Auf da Schwäbscha Eisabahne" dann alle wieder schnell ins Ländle heim. Joona-Matti Sieber aus Schwenningen spielte auf der Gitarre "Old Mc Donald..." und Mia Becker las die Geschichte "Wer bin ich?". Dass Antonia Schwanz schon viele Jahre auf der Querflöte unterwegs ist, unterstrich sie mit ihren Vorträgen "The Entertainer" von Scott Joplin und "Allegro" von Johann Baptist Vanhal. Zwei Mädchen am Saxophon brachten ganz andere Klänge hervor: Hannah Deufel und Malena Steidle präsentierten "Jeux D´enfants" von André Waignain. Nachdem Mia Becker die Geschichte zur "Sommerzeit – Ferienzeit" gelesen hatte, sorgte Marcel Fischer am Klavier für den Schlusspunkt. Der "Taxi-Rag" von Dizzy Stratford und "Chasing Cars" von Snow Patrol waren seine Lieder, für die er wie zuvor alle Kinder und Jugendlichen viel Beifall ernten durfte.

Die Jugendmusikschule feiert im Herbst ihren 50. Geburtstag. Weitere Informationen im Internet:

www.jms-zollernalb.de