Schwenningen Musiker denken gern an Fernsehauftritt

Der musikalische Leiter des Musikvereins (MV) Schwenningen, Siegbert Jäger, sprach bei der jüngsten Hauptversammlung von unglaublich vielen Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr. "Wir haben einen Terminkalender fast wie eine Profi-Kapelle", rief er im Weinhaus Siber den Musikanten zu.

Die Jugenddirigentin Stephanie Grathwohl mache einen klasse Job und werde demnächst einen Kurs besuchen, um danach neben Achim Großmann als weitere stellvertretende Dirigentin der Stammkapelle zur Verfügung zu stehen, informierte er weiter.

Jäger betonte, dass er seine Ziele 2016 umsetzen konnte. Zum Höhepunkt, dem Jahreskonzert, habe er mit dem Ensemble zehn Titel aus dem Genre Filmmusik einstudiert, daneben sechs neue Stücke für das Jahresprogramm sowie ein neues Potpourri mit Weihnachtsliedern. Vorsitzender Adrian Stier lobte die Arbeit des Dirigenten und dankte allen Musikern für ihr Engagement. Der Verein habe einen Mitgliederstand von 106 Aktiven und Jungmusikanten. Davon spielten 50 im Alter zwischen zwölf und 62 Jahren im Stammorchester. Mit einem Altersdurchschnitt von 31 Jahren sieht der MV-Chef die Kapelle gut aufgestellt. Lediglich beim mit 69 Prozent um drei Punkte verbesserten Probenbesuch sieht er durchaus noch Verbesserungspotenzial. Insgesamt baut der MV auf 216 Mitglieder.

Im vergangenen Vereinsjahr wurden 44 Proben und 16 Auftritte abgehalten. Im Herbst kamen die Mammutveranstaltungen am Strohpark, freute sich Stier. Denn neben dem ersten Platz des Stroh-Mammuts – es war Manni aus dem Film "Ice Age" – bei der Bewertung kam das Orchester aus dem Strohpark auch zu einem Live-Auftritt in der Landesschau im SWR-Fernsehen. Daneben führte der MV im Strohzelt sein Musikfest mit Gastkapellen durch. Weitere Höhepunkte waren das Oktoberfest und das Jahreskonzert mit buntem Kinoprogramm.

Adrian Stier verabschiedete unter Beifall mit Blumen Klarinettistin und Ehrenmitglied Rosi Raiber nach 30 Jahren aus der Kapelle, die sich nun dem Musikverein Heinstetten anschließen wird. Für den ausscheidenden Beisitzer aus den Reihen der Aktiven, Norbert Schwanz, wählte die Versammlung Holger Biener in den Ausschuss. "Der Musikverein ist ein ganz wichtiger Verein im Dorf", stellte Bürgermeisterin Roswitha Beck fest. Die Jugendarbeit und der Zusammenhalt seien hier vorbildlich. Inner- und außerörtlich stehe die Kapelle bei vielen Anlässen parat und vertrete die Gemeinde positiv. Dafür dankte die Bürgermeisterin.

Birgit Maier berichtete als Kassiererin von hohen Ausgaben für Uniformen und Instrumenten, aber auch von einer fünfstelligen Spende des Fördervereines. Außerdem verabschiedete die Versammlung eine Satzungsänderung. Demnach dürfen künftig an Vorstandsmitglieder oder an Personen, die nebenberuflich im Dienst oder im Auftrag des Vereins tätig sind, Aufwandsentschädigungen bezahlt werden. Des Weiteren kann der Ersatz von Aufwendungen wie Fahrt- oder Reisekosten, Porto- oder Telefonkosten, die durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind, geltend gemacht werden.

Daneben ändert sich die Zusammenstellung des Vorstands des Musikvereines dahingehend, dass seitens der fördernden Mitglieder nicht mehr vier, sondern "bis zu drei" Beisitzer dabei sein können. Bisher waren die vier aktiven Beisitzer wie der Vorsitzende, der Kassier, der Schriftführer und der Jugendleiter auf vier Jahre gewählt. Künftig werden alle zwei Jahre zwei der aktiven Beisitzer gewählt. In den Jahren, an denen der stellvertretende Vorsitzende und der Jugendvertreter gewählt werden steht auch die Wahl der drei Beisitzer seitens der fördernden Mitglieder und zweier Beisitzer aktiver Seite an.

Für zwanzigjährige aktive Mitgliedschaft im MV ehrte der Vorsitzende Adrian Stier die Saxofonistinnen Katrin Schnell und Carolin Stingel. Der stellvertretende Vorsitzende Jörg Stingel ehrte den Vorsitzenden Adrian Stier (Trompete) sowie Karin Stingel (Piccoloflöte und Querflöte), Achim Großmann (Schlagzeug) und Johann-Albert Siber (Posaune und Klarinette) für 30-jährige aktive Mitgliedschaft. Reinhold Siber spielt seit vierzig Jahren im Orchester mit. Früher war er am Bariton, jetzt ist er am Bass zuständig für die tiefen Töne im Klangkörper.

Weitere Informationen unter: www.mv-schwenningen.de

Termine 2017

Am Sonntag, 26. März, ist Vorspielnachmittag im Bürgersaal. Am Freitag, 21. Juli, die "Siebte Serenade am Hasenplatz". Am Sonntag, 10. September, bewirtet der MV mit Blasmusikunterhaltung die Strohparkgäste. Das Oktoberfest ist am Samstag, 21. Oktober, in der Heuberghalle und dort gibt der Verein am Samstag, 2. Dezember, auch das Jahreskonzert.