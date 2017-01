Schwenningen Männergesangverein Eintracht freut sich über neue Sänger

Der Männergesangverein Eintracht befindet sich derzeit auf einem guten Weg. Chorleiter Wilfried Siber stellte im Rückblick auf 2016 mehrere Projekte als gelungen dar. So konnten durch den neuen Projektchor mit Anton Steidle, Manuel Leibinger und Bernd Grathwohl drei der vier neuen Sänger gefunden werden. Maeno Hiroyuki kam als vierter Neuer hinzu. Bei zwei offenen Singabenden, dem sogenannten Wirtshaussingen kamen zudem zahlreiche Frauen und Männer zusammen, um altes Liedgut und Schlager zum Besten zu geben.

Bei Auftritten im Kloster Beuron, in der Schwenninger Kirche sowie beim Jubiläum des Nachbarvereins Hausen im Tal erfreute die Eintracht mit niveauvollem Chorgesang, resümierte er. Laut dem Vorsitzenden Richard Streicher stieg die Zahl der Aktiven durch die vier neuen Sänger von 21 auf 25 Personen an. Zusammen mit den 55 fördernden Mitgliedern könne die Eintracht auf 80 Personen bauen.

Im Gasthof Adler sprach der Vorsitzende bei der 105. Hauptversammlung von einem gelungenen und erfreulichen Vereinsjahr, bei dem die Qualität des Männergesangs weiter verbessert wurde. Alle 38 Proben und elf Auftritte besuchte Notenwart Raimund Glückler, der dafür geehrt wurde. Neue Ehrenmitglieder des Vereins wurden Hermann Siber und Karl Haug.

"Man merkt und spürt, dass der Chor zusammenpasst", stellte Bürgermeisterin Roswitha Beck fest. Es gehe vorwärts und es habe sich in den vergangenen Jahren viel getan im Männergesang. Den prachtvollen Löwen, den die Sänger beim letzten Strohpark gemeinsam mit Claudia und Andreas Greber geschaffen hatten, bezeichnete die Rathaus-Chefin als tolle Gemeinschaftsleistung. Der Chor sei das ganze Jahr über aktiv und engagiert. "Beim Singen kann man abschalten. Singen ist einfach etwas Schönes", stellte die langjährige Kirchenchorsängerin fest.

Im Jahr 2017 plant Chorleiter Wilfried Siber die Einführung neuer Lieder, die durch Andrea Berg mit "Du hast mich tausendmal belogen" oder Abba bekannt sind, wie er ankündigte. Außerdem soll die Partitur "Singendes Land" in diesem Jahr ins Repertoire aufgenommen werden, informierte er. Für ihn seien Harmonielehre und Chorklang die wichtigsten Ziele. Der Dirigent wünschte sich weitere neue Sänger, besonders für den ersten Tenor und den zweiten Bass. Außerdem will Wilfried Siber im Frühjahr und im Herbst für die Einwohnerschaft und Gäste zwei weitere offene Singabende anbieten. Am nächsten Samstag, 4. Februar, nehmen die Sänger der Eintracht zudem am Stimmbildungsseminar "Tag der Chorstimmen" in Stetten a.k.M. teil.

MGV Eintracht

Der Männergesangverein wurde 1912 gegründet. Es gibt in den vier Stimmen 25 Tenöre und Bässe. Geprobt wird in der Regel immer montags ab 20 Uhr im Pfarrheim Don Bosco. Neue Sänger sind willkommen. Vorsitzender ist Richard Streicher, Telefon 0 75 79/20 78. Chorleiter ist Wilfried Siber, Telefon 0 75 79/91 31. (wk)