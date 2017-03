Schwenningen MSC Schwenningen feiert seinen 40. Geburtstag

"Gib Gas, gib Gas, gib Vollgas", riefen die Mitglieder des Motorsportclubs (MSC) Schwenningen zu Beginn ihrer Hauptversammlung in der Weinstube Siber und stießen auf den 40. Geburtstag des MSC an.

Präsident Frank Reiser nannte das letztjährige Motorradtreffen "picobello" und die Besenwirtschaft des MSC am Rosenmontag "super".

"Wir sind jetzt 40 Jahre alt und hatten dabei auch einige schwierige Zeiten", stellte er fest. "Aber 2017 wollen wir es krachen lassen". Schriftführer Frank Eisemann berichtete über die Besenwirtschaft im Café Blaulicht, die Frühjahrs-, Pfingst- und Herbstausfahrten sowie die letzte Motorradweihe im Mai mit Pfarrer Hans Locher. Besonders gut in Erinnerung habe man das Motorradtreffen wegen der tollen Besucherzahlen. Außerdem nahmen die Biker an den Treffen in Arnach, Hart und Hartheim sowie am Gottesdienst in Benzingen teil. Schließlich feierten die Vereinsmitglieder bei mehreren Hochzeiten und Geburtstagen und bewirteten am Altennachmittag im Advent die Senioren. 2017 gab es vier Austritte, sodass der MSC derzeit 101 Mitglieder zählt. Darunter sind 69 aktive Biker, 28 fördernde- und vier Ehrenmitglieder.

Bürgermeisterin Roswitha Beck gratulierte und dankte dem MSC für die Mitarbeit am Seniorennachmittag, wo sich die Biker super präsentierten. "Der Motorsportclub hat viele Ideen und einen guten Namen", lobte Beck. Es sei ein gutes Zeichen, dass der Verein schon 40 Jahre lang existiert.

Unter ihrer Regie wählten die Mitglieder Patrick "Pepe" Baier zum stellvertretenden Vorsitzenden, Oliver Merz zum Kassierer sowie Simon Reitze, Jochen Dannecker und Werner Kaiser zu Beisitzern. Im Jubiläumsjahr bietet der MSC am Samstag, 8. April, die Frühlingsausfahrt und an Pfingsten erstmals eine mehrtägige Ausfahrt in den Pfälzer Wald an. Beim Motorradtreffen am 16. und 17. Juni wollen die Biker am Freitag zwei Musikgruppen und am Samstag eine Band sowie Überraschungen präsentieren. Am Freitag und Samstag, 23. und 24. Juni, reisen die Biker ins Allgäu nach Arnach zu einem befreundeten Club.

Informationen im Internet: www.msc-schwenningen.de