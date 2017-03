Schwenningen Kirchenchor zeichnet langjährige Sänger aus

Im Weinhaus Siber wurden Wolfgang Müller als Vorsitzender und Zita Steidle als stellvertretende Vorsitzende des Kirchenchors Schwenningen gewählt.

Der Chor zählt 40 Mitglieder, darunter 36 Aktive, wurde informiert, wurde informiert. Stimmenmäßig verteilt sind dies zwölf Mitglieder im Sopran, elf im Alt, acht im Tenor und fünf im Bass. Kaum hatte Wolfgang Müller vor einem Jahr den Kirchenchor verantwortlich übernommen, musste er sich auf die Suche nach einem Chorleiter machen. Denn die allseits beliebte Stephanie Simon verließ den Chor nach viereinhalb Jahren. Mit Angelique Deininger gelang es Wolfgang Müller jedoch, eine talentierte Nachfolgerin zu finden, die wegen eines Umzugs nach Italien das Amt nur von September 2016 bis Februar 2017 wahrnehmen konnte.

Die erneute Suche nach einem Chorleiter und Dirigenten war jetzt erfolgreich. Der Neue heißt Matthias Mayer. Er kommt aus Wilflingen und studiert in Trossingen und er hatte bereits die erste Probe mit dem Chor. Wie Schriftführerin Rita Bosch wissen ließ, konnte der Chor im Vorjahr 35 Proben und 19 Auftritte verbuchen. Zudem sei bei sieben Beerdigungen gesungen worden.

Gudrun Steidle, die Leiterin des Kinder- und des Jugendchors "All for one", lobte die Auftritte ihrer 32 Kinder und 40 Jugendlichen. Im Fabrikle in Hausen im Tal sowie bei kirchlichen Auftritten und im Gesangs-Workshop gab es viel positives, das sie berichten konnte. 2017 wollen die Nachwuchssängerinnen und -Sänger wieder im Fabrikle und zudem auch in der Stuttgarter Fußgängerzone auftreten, informierte sie. "Der Kinder- und Jugendchor ist eine feste Größe sowohl im kirchlichen als auch im weltlichen Bereich" stellte der Vorsitzende fest. Pfarrer Edwin Müller kündigte an, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen werde ein Schwerpunkt der nächsten Jahre sein.

Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Grad stellte fest, dass die finanzielle Jugendförderung der Gemeinde hier gut angelegtes Geld sei. Wolfgang Müller sprach von einer aktiven Gemeinschaft. "In diesem Jahr wollen wir vermehrt Werbung für den Chor betreiben", kündigte er an. Zuvor hatte er für die abwesende frühere Chorleiterin Angelique Deininger den Chorleiterbericht bekannt gegeben. "Wir versuchen, alle mit der Musik dem lieben Gott näher zu kommen", schrieb sie und zitierte Beethoven, indem sie sagte: "Musik ist die Sprache Gottes."

Für jeweils 60-jährige Mitgliedschaft in der Gemeinschaft ehrten Pfarrer Edwin Müller und der Vorsitzende Wolfgang Müller, wie berichtet, die Sopransängerin Anna Hotz sowie die Alt-Sängerin Anneliese Eisemann. Doch es kam noch zu mehr Ehrungen. Drei männliche Stützen des Chors sind so die Tenöre Heinrich Steidle und Toni Ritter sowie Basssänger Roland Schreiyäck. Sie wurden für ihre jeweils 40-jährige aktive Mitgliedschaft im Chor mit Urkunden des Cäcilienverbands der Erzdiözese sowie mit Geschenken geehrt.

Ausblick

Geplant sind Auftritte an Karfreitag und Ostermontag sowie eine Maiandacht (21. Mai) und Auftritte am 24. Mai und am 15. Juli. Ferner sollen die Mitglieder des Kirchenchors bei der Verabschiedung seines Präses, Pfarrer Hans Locher, am 2. Juli sein Bestes geben. Der Jahresausflug führt die Sänger am 15. Juli an den Bodensee. (wk)