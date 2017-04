Schwenningen Jugendliche nennen beim Jugendhearing Pro und Contra in Schwenningen

23 Jugendliche kommen zum Jugendhearing – das ist Rekord beim Jugendbeteiligungsprozess im Landkreis Sigmaringen. Gegenüber Bürgermeisterin Roswitha Beck sowie Christine Brückner und Roland Schönbucher vom Landratsamt sagten die 14- bis 17-Jährigen, was ihnen gefällt und was nicht.

Das sogenannte Jugendhearing in Schwenningen hat den bisherigen Rekord auf Kreisebene gebrochen: Von 65 eingeladenen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren nahmen 23 Jugendliche die Einladung an, sich in ihrer Gemeinde einzubringen. Mit Brezeln und Getränken wurden sie zur ersten solchen Veranstaltung von Bürgermeisterin Roswitha Beck in den Räumen der Feuerwehr begrüßt. "Es freut mich, dass Ihr Interesse an unserer und damit auch eurer Gemeinde habt und euch persönlich dafür einsetzen möchtet." Dabei kam dann Positives ebenso zu Wort wie Bereiche mit Nachholbedarf.

Mit Unterstützung von Christine Brückner und Roland Schönbucher vom Forum Jugend, Soziales und Prävention des Landkreises erörterten die Jugendlichen, was ihnen in ihrer Gemeinde gefällt und was sie verändert haben möchten. Dabei kam auch zur Sprache, wofür sie sich selbst einsetzen würden. Beeindruckend sei dabei, wie positiv die Jugendlichen die Gemeinde wahrnehmen, sagten die Moderatoren.

So war allen Mädchen und Jungen bewusst, dass sie ein gutes Vereins- und zahlreiche Freizeitangebote wahrnehmen können. Sehr positiv wird von den Jugendlichen auch der Strohpark wahrgenommen. Viele wissen zu schätzen, dass man noch einen Bäcker und einen Metzger vor Ort hat. Kritik gab es hingegen für einen fehlenden Supermarkt und die Busverbindungen. Die Jugendlichen suchten sich als Schwerpunkt die Einrichtung eines Jugendraums für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren. Ausbaufähig seien auch die Sportmöglichkeiten für die Freizeit.

Weitere Beteiligung möglich

Im Weiteren haben die Jugendlichen ein gutes Gefühl für ihre Gemeinde und an diesem Tag Ideen für die Gemeinschaft entwickelt, an denen sie arbeiten wollen. Nun wird sich zeigen, welcher Themen sich die Jugendlichen in den kommenden Monaten annehmen werden.

Die Jugendbeteiligung in den Gemeinden ist ein laufender Prozess, daher können sich jederzeit Jugendliche mit Ideen bei der Gemeindeverwaltung melden. Ansprechpartnerin ist auch Christine Brückner vom Landratsamt (E-Mail: christine.brueckner@kjr-sigmaringen.de). "Dies ist durchaus erwünscht, um möglichst ein umfassendes Bild von Anregungen und Ideen zu erhalten", bestätigte Christine Brückner gegenüber dem SÜDKURIER. Das Jugendbeteiligungsverfahren wird gefördert vom Programm Landaufschwung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

Das Projekt

Der Gemeinderat in Schwenningen hat am 16. Februar die Weichen für die Einrichtung eines 14er-Rates gestellt. Es wurde beschlossen, dass sich Schwenningen am Bundesprojekt "Land(auf)Schwung" beteiligt. Das Programm hat zum Ziel, die Attraktivität des Landkreises zu erhöhen, um so die Bindung Jugendlicher an ihre Heimatgemeinden zu stärken und die Abwanderung aus dem ländlichen Raum abzubremsen. Der 14er-Rat soll in Schwenningen ab April 2017 installiert werden und aus Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren bestehen. Christine Brückner wird das Projekt ein Jahr lang begleiten. Mit Schwenningen gibt es im Landkreis in sechs Gemeinden solche 14er-Räte.