Schwenningen Jugendkapelle vor neuen Aufgaben

Der Verein zur Förderung der Jugendausbildung des Musikvereins Schwenningen Heuberg, kurz Förderverein, traf sich im Weinhaus Siber zur Hauptversammlung. Vorsitzender Achim Großmann gab einen positiven Bericht ab über die Entwicklungen.

Derzeit sind 54 Kinder und Jugendliche in Ausbildung, teils in Flötengruppen, bei Musiklehrern oder Musikschulen. Laura Heinemann, Alexandra Kohle, Pia Siber, Sarah Stingel und Marco Großmann legten 2016 das Leistungsabzeichen in Bronze ab und sind dadurch in die Reihen der Stammkapelle aufgerückt. Das Leistungsabzeichen in Silber legten Antonie Fritz, Gina Forster, Julia Kohle, Antonia Schwanz und Maximilian Fritz ab, alle spielen ebenfalls in der Kapelle. 28 Kinder und Jugendliche bildeten 2016 die Jugendmusikkapelle, die von Stephanie Grathwohl geleitet wird. "Wir haben vom Niveau her eine ganze Schippe draufgelegt und uns auf die Mittelstufe hochgearbeitet", stellte Grathwohl fest. Großes Lob sprach die Dirigentin an Alisa Heinemann und Jennifer Roth aus, die sie unterstützten. Aber die Aufgabe 2017 werde wieder nicht einfach zu meistern sein, denn nun müssten zwölf Jungmusikanten in die Jugendkapelle integriert werden, was aufgrund des unterschiedlichen Könnens zwischen bisherigen und neuen Jungmusikanten eine Herausforderung darstelle.

Grathwohl kündigte an, dass die Jugendkapelle wieder am Hasenplatzkonzert am 21. Juli sowie am Jahreskonzert am 2. Dezember auftreten werde. Am kommenden Sonntag, 26. März veranstaltet der Förderverein im Bürgersaal der Schule einen Vorspielnachmittag, bei dem sowohl die Jugendkapelle als auch einzelnen Kinder und Jugendliche in Gruppen ihr Können präsentieren.