vor 6 Stunden Wilfried Koch Schwenningen Ideenreiche Jugendliche

Die Ergebnisse des ersten Jugendhearings, das am 8. April, mit 23 Jugendlichen stattfand, wurde jüngst im Gemeinderat vorgestellt. So eine große Beteiligung wie in Schwenningen, gab es bisher in anderen Gemeinden noch nie, sagte Christine Brückner vom Landratsamt gegenüber den Gemeinderäten und attestierte den Jugendlichen aus der Heuberggemeinde, viele tolle Ideen eingebracht zu haben.