Schwenningen HGV Schwenningen streicht Maifest wegen Personalmangel

Der Handel- und Gewerbeverein Schwenningen integriert eine Leistungsschau in den bekannten Strohpark. Außerdem gibt es Veränderungen im Vorstand.

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Schwenningen hat bei seiner Hauptversammlung im Gasthof Adler die Weichen für das Jahr gestellt. Vorsitzender Steffen Löffler sprach von positiven Turbulenzen im Jubiläumsjahr 2016, als der HGV mit neuen Strukturen den Strohpark präsentierte. "Unsere Leistungsgrenzen sind jetzt aber erreicht", stellte der HGV-Chef fest. Man könne künftig keine weiteren Vergrößerungen mehr stemmen. So muss beispielsweise das Maifest wegen Personalmangel ausfallen.

Beim Jubiläumsstrohpark 2016 mit dem Mammut als Sieger vor dem Löwen und dem Schmetterling war sogar das SWR-Fernsehen mit seiner Landesschau live in der Freiluftausstellung zu Gast, so dass die Werbung für das Großereignis Tausende in die Heuberggemeinde lockte. Auch das Maifest sei ein Erfolg gewesen. Der HGV-Vorsitzende Löffler bedauerte, dass der HGV dieses Jahr wegen Personalmangels auf diese Veranstaltung verzichten muss.

Für 2017 geplant sind das Maibaumstellen am 30. April, ein Grillfest am 13. Mai, ein Ausflug nach Stuttgart zur Großbaustelle für das Bahnprojekt "Stuttgart 21" am 15. Juli und die Leistungsschau am 16. und 17. September eingebettet in den Strohpark. Die bekannteste HGV-Veranstaltung öffnet in diesem Jahr bereits am 2. September ihre Türen und wird fünf Wochen lang bis zum 8. Oktober dauern. Und natürlich gibt es im Dezember bis Heiligabend wieder allabendlich die Öffnungen der Schwenninger Adventsfenster. Eventuell gibt es kurzfristig noch HGV-Stammtische.

Bürgermeisterin Roswitha Beck freute sich über den besonders schönen Strohpark 2016. "Unsere Gemeinde war in aller Munde", sagte sie gut gelaunt. "Der Strohpark fördert den Zusammenhalt der Schwenninger und ist ein schöner Treffpunkt", sagte die Bürgermeisterin. Besonders erfreulich und schön sei für sie zu hören, dass auch die Jugendlichen aus Schwenningen den Strohpark als Begegnungsstätte favorisierten. Dies habe sie bei der Zusammenkunft des Jugendhearings mehrfach bestätigt bekommen. Die Bürgermeisterin dankte dem HGV für seine Initiativen und lobte dessen Arbeit.

Zuvor hatten Schriftführerin Andrea Pleuler sowie Kassierer Daniel Sprissler die Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren lassen. Neben den bekannten Veranstaltungen veranstaltete der HGV auch ein Seminar für Büroorganisation, einen HGV-Stammtisch und verbesserte seine Online-Präsenz, schilderte die Schriftführerin in ihrem letzten Bericht. Der Mitgliederstand betrug nach zwei Ein- und drei Austritten 63 Personen. Die Finanzen bezeichnete der Kassierer als stabil. Kassenprüfer Elmar Sprissler sprach von einwandfreier Kassenführung.

Wahlen

Der HGV Schwenningen veranstaltet seit 20 Jahren die Freiluftaustellung "Ideen aus Stroh" und die Schwenninger Adventsfenster. Weitere Informationen zum Verein im Internet unter www.hgv-schwenningen.de

Aus der Vorstandschaft verabschiedete der Vorsitzende die Schriftführerin Andrea Pleuler sowie die Beisitzer Frank Bosch und Markus Lucke. Wieder gewählt wurden der stellvertretende Vorsitzende Vinzenz Greber, Kassierer Daniel Sprissler sowie die Beisitzer Gerhard Gölz und Matthias Schnell. Neu gewählt wurden Schriftführer Martin Dannecker sowie die Beisitzer Bernd Roth, Martin Berger und Fritz Grad. Zu Kassenprüfern bestellt wurden Elmar Sprissler und Markus Lucke. Der stellvertretende Vorsitzende Vinzenz Greber überreichte Steffen Löffler für seine engagierte Arbeit an der Spitze des HGV ein Geschenk.