Schwenningen Gemeinderat will Kanalnetz sanieren

Der Gemeinderat hat beschlossen, den 202 Meter langen Kanal sowie die Schächte in der Nelkenstraße im Wohngebiet Horn mit dem so genannte Schlauchlining zu sanieren.

Der Auftrag wurde an die Firma Swietelsky zum Preis von 73 210 Euro vergeben. Gleichzeitig stimmte das Gremium einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 52 000 Euro zu. Bürgermeisterin Roswitha Beck sah im vorderen Teil der Nelkenstraße dringenden Handlungsbedarf, weshalb sie die Maßnahme forderte.

Jürgen Schwochow vom Büro Kovacic war in der Sitzung als Sachverständiger und stellte die Situation mit allen Alternativen dar. Baufachmann Vinzenz Greber gab zu bedenken, dass auch die vierzig Jahre alte Wasserleitung in die Überlegungen einbezogen werden sollten. So stellte sich dem Gemeinderat die Frage, ob man die schnelle kostengünstigere Lösung mit dem Schlauchlining oder doch eine teurere Komplettlösung mit Wasserleitung, neuem Kanal und Straßenbau angehen sollte. Aufgrund der fälligen Betrachtung des gesamten Kanalisationsnetzes verständigte sich der Rat auf die schnelle und billigere Lösung. "Wir haben innerhalb kurzer Zeit an verschiedenen Straßen im Ort sofortigen oder kurzfristigen Handlungsbedarf", sagte die Bürgermeisterin.

Vinzenz Greber verlangte eine gesamte Betrachtung der problematischen Straßen, um dann Prioritäten setzen zu können. Bereits im Jahr 2010 erfolgte die Kanaluntersuchung im Wohngebiet Horn. Nach der damaligen Auswertung beauftragte der Rat das Büro Kovacic mit der Erstellung des Abwasser-Leitungskatasters. Wegen der hohen Kosten sollte der Auftrag auf mehrere Jahre verteilt werden.

Weil die Ausschreibung als sehr aufwendig und wegen der geringen Maßnahmen zu sehr hohen Einheitspreisen führen würde, nimmt die Gemeinde Schwenningen die Dienste der Firma Swietelsky-Faber in Anspruch, die derzeit in Stetten a.k.M. Kanalsanierungen durchführt und als Sieger unter sechs Bietern aus einer öffentlichen Ausschreibung hervorging. "So günstig bekommen wir es nicht mehr", stellte Beck fest, denn die Nelkenstraße werde zu denselben Preisen wie die Maßnahmen in Stetten abgerechnet.