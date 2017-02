Schwenningen Gemeinderat entscheidet: Jugendgruppenleiter bei Feuerwehr erhalten Entschädigung

Der Gemeinderat hat die Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr rückwirkend zum 1. Januar diesen Jahres geändert.

Bisher erhielt der Jugendfeuerwehrwart jährlich eine Entschädigung von 100 Euro. Mittlerweile werde die Jugendfeuerwehr von zwei Jugendfeuerwehrwarten und zwei Jugendgruppenleitern betreut, hieß es. Offiziell gibt es laut Auskunft des Kommandanten Marcus Siber indes nur einen Jugendfeuerwehrwart. Die Verwaltung regte nun an, den Begriff des Jugendgruppenleiters mit in die Satzung aufzunehmen und diesem jährlich eine Entschädigung in Höhe von 70 Euro auszuzahlen. Unverändert bleiben die Entschädigungen für den Feuerwehrkommandanten mit 600 Euro, die Gerätewarte mit 175 Euro und den stellvertretenden Feuerwehrkommandanten mit 100 Euro jährlich.