Schwenningen Gemeinderat beschließt Haushalt 2017

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 sowie den Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre bis 2020 beschlossen. Auch im neuen Haushaltsjahr bleibt die Heuberggemeinde schuldenfrei und muss keinen Kredit aufnehmen.

Der Haushaltsplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 5 743 300 Euro vor. Diese verteilen sich mit 3 726 200 Euro auf den Verwaltungshaushalt und mit 2 017 100 Euro auf den Vermögenshaushalt.

Die Gemeinde ist seit 2008 schuldenfrei und muss auch 2017 keine neuen Darlehen aufnehmen, wurden die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung informiert. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben unverändert bei 320 Prozent; diejenigen für die Gewerbesteuer bei 340 Prozent der Steuermessbeträge. Bürgermeisterin Roswitha Beck informierte über eine Haushaltsklausur Ende Januar, deren Ergebnisse in den Haushaltsplan einfließen. Außerdem stellte sie fest, dass derzeit viele unvorhersehbare Ausgaben auf die Kommune zukämen.

Kämmerein Rita Bosch erläuterte dann das Zahlenwerk in der Gemeinderatssitzung. Zunächst sei es erfreulich, dass der Verwaltungshaushalt 2016 deutlich besser verlaufen sei als angenommen. Die damals angenommene Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 288 000 Euro liege voraussichtlich sogar bei 635 000 Euro, stellte die Kämmerin fest. Nach heutigem Stand könne im Jahr 2016 der allgemeinen Rücklage voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 400 000 Euro zugeführt werden.

Zum Jahresbeginn 2017 lag diese allgemeine Rücklage bei zwei Millionen Euro. Im Jahr 2017 würden bei den Einnahmen gegenüber dem Vorjahr 153 000 Euro fehlen. Gleichzeitig müsse auf der Ausgabenseite mit zusätzlichen 150 000 Euro gerechnet werden. Als Gründe für diese Entwicklung nannte Rita Bosch zurückgehende Finanzzuweisungen sowie gestiegene Finanzausgleichs-Leistungen. "So erhöhte sich beispielsweise die Kreisumlage um 63 000 Euro auf 571 000 Euro, obwohl diese vom Kreistag um 1,5 Prozentpunkte gesenkt wurde", sagte sie. Die Finanzausgleichsumlage stieg von 326 000 auf 382 000 Euro. Zudem würden bei den Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen 130 000 Euro fehlen, da diese von 960 000 Euro auf 830 000 Euro sinken. Als größte Einnahmeposten im Verwaltungshaushalt 2017 nannte Kämmerin Rita Bosch die 830 000 Euro an Schlüsselzuweisungen, 720 000 Euro Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 258 350 Euro Gebühren, 180 000 Euro aus der Gewerbesteuer und 191 450 Euro von Verkaufserlösen, Miet- und Pachteinnahmen.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes sei eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit 1,23 Millionen Euro vorgesehen. Außerdem rechnet Bosch mit 516 800 Euro an Landeszuschüssen. Die größten Ausgaben im Vermögenshaushalt sind mit 578 000 Euro die Breitbandverkabelung. Weiter sollen 200 000 Euro für den Neubau einer Lagerhalle für den Bauhof anfallen sowie rund 175 000 Euro für die Sanierung der Feldwege ausgegeben werden. Weitere 110 000 Euro sind im Haushalt der Gemeinde im laufenden Jahr für den Bauhof-Gebäudeausbau reserviert.

"Wir müssen auch künftig in den Straßenbau investieren", forderte Gemeinderat Vinzenz Greber. Sein Ratskollege Hansjörg Friedrich stellte die Frage nach der finanziellen Entlastung künftiger Generationen im Ort. Die Weichen müssten bereits jetzt gestellt werden, weil die Summe aus Personal- und Sachkosten aus seiner Sicht langfristig dauerhaft bei 1,5 Millionen Euro läge und dies bei gleichzeitig schwankenden Einnahmen. Fritz Grad sieht die Förderung älterer Menschen im Ort als gelungen an, wie der Gemeinderat ausführte. "Das Angebot stimmt", stellte Grad fest. Für Fritz Grad ist die Erhaltung der Schule in der Gemeinde Schwenningen von größter Bedeutung, wie er weiter ausführte. Bürgermeisterin Roswitha Beck stimmte dem zu und freute sich, dass die Bautätigkeiten im Dorf gut verlaufe. "Es ist ein gutes Zeichen, dass wir im Ort derzeit Baulücken schließen können."

Im Verwaltungshaushalt

Größte Ausgabenposten im aktuellen Verwaltungshaushalt sind die Erstattung von Betriebsausgaben an die Kirchengemeinde für den Kindergarten in Höhe von 326 000 Euro, Bewirtschaftungskosten mit 124 500 Euro sowie dem Kostenanteil der Gemeinde für die Bundeswehrkläranlage Kohltal und Erstattungen für Betriebsaufwendungen an die Gemeinden Stetten a.k.M. und Nusplingen, die mit rund 100 000 Euro zu Buche schlagen. Wie Kämmerin Rita Bosch weiter ausführte, beläuft sich die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt nur auf 21 400 Euro nach 288 000 Euro im Plan 2016 und einem Rechnungsergebnis von 631 000 Euro im Jahr 2015. (wk)