Schwenningen Fahrerflucht: Autos streifen sich bei Kuppe

Mehrere hundert Euro beträgt der Schaden, der am Montag gegen 19.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall bei Schwenningen entstand.

Laut Polizei, ereignete sich der Vorfall im Gegenverkehr auf der L 196. Ein unbekannter Fahrer streifte, von Schwenningen kommend in Richtung Heinstetten, mit seinem Fahrzeug im Bereich einer Kuppe den ihm entgegenkommenden Wagen einer 31-Jährigen. Danach fuhr er, ohne sich um den Schaden an dem VW der Frau zu kümmern, davon. Am Auto des Flüchtigen wurde der linke Außenspiegel abgerissen, teilt die Polizei mit. Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Auto geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 075 71/10 40, zu melden.