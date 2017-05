vor 6 Stunden Wilfried Koch Schwenningen Elfmeterturnier: Anmeldungen werden angenommen

er Sportverein Schwenningen veranstaltet am Samstag, 1. Juli, ab 17 Uhr sein 19. Elfmeterturnier. Dieses Jahr ist das Turnier drei Wochen früher als sonst. Es ist eingebunden in das Jugend-Heuberg-Wander-Pokalturnier des SVS, das am 1. und 2. Juli stattfindet, teilen die Veranstalter mit.