Schwenningen Drittes Wirtschaftssingen auch mit Frauenstimmen

Der Männergesangverein Eintracht Schwenningen lädt zum Musizieren für jedermann und singt vier Stunden lang Lieder aus mehreren Jahrzehnten. Erstmals waren auch Sopran- und Alt-Stimmen zu hören.

Der Männergesangverein Eintracht Schwenningen öffnet sich jetzt auch weiblichen Stimmen. Nicht nur die vier traditionellen Männerstimmen waren beim Wirtschaftssingen im Gasthof Adler zu hören, sondern auch die sonst nur in gemischten Chören erklingenden Sopran- und Alt-Stimmen. Bereits zum dritten Mal hatte der Gesangverein zu seinen "offenen Singen für jedermann" geladen. Das zweite Singen war im vergangenen Jahr in die Aktivitäten während des Strohparks integriert.

Vorsitzender Richard Streicher freute sich jetzt über vierzig Frauen und Männer, die zur gemeinsamen Singstunde in den Adler gekommen waren. Musikalisch sorgte Rentner Adolf Keßler auf seiner steirischen Harmonika für die richtige Stimmung und Unterhaltung. Und jedes Lied wurde mit allen Strophen gesungen. Damit es keine Probleme mit dem Text gab, projizierte Chorleiter Wilfried Siber die Texte per Diaprojektor an die große Leinwand. Das Liedgut wurde aus vielen Epochen und Jahrzehnten zusammengestellt. Da erklangen mit "Die blauen Dragoner sie reiten" oder "Wenn die bunten Fahnen wehen" Songs, die man früher am Lagerfeuer im Jugendlager zur Gitarre sang. Natürlich durften auch Lieder im Dialekt nicht fehlen. Beispielsweise "Auf´m Wasa graset d´Hasa" oder "I bin da Bua vom Donautal".

Die zwölf anwesenden Sänger der Eintracht präsentieren unter Wilfried Sibers Regie eine kleine Show, wie sie ihre Stimmen fit bekommen – Einsingen nach Heuberger Art. Wie groß das deutsche Liedgut ist, konnte man im vierstündigen gemeinsamen Singen nur erahnen. "Gefangen in maurischer Wüste", bekannt von Vicco Torriani, oder "Hoch auf dem gelben Wagen", welches der frühere Bundespräsident Walter Scheel so gerne erklingen lies, waren weitere Titel, die von Frauen und Männern mit großer Freude vorgetragen wurden. Der älteste Anwesende war immerhin 91 Jahre alt und sang im zweiten Tenor alles mit. Das vierte Wirtschaftssingen soll voraussichtlich im Herbst stattfinden. Dann wäre wohl wieder das Zelt im Schwenninger Strohpark der Treffpunkt.