Schwenningen Der Kandidat plädiert für ein eigenes Profil

Thomas Bareiß hat den Wahlkampf der CDU eröffnet und sich scharf gegen die AfD abgegrenzt. Der Schwenninger Ortsverband hält seine Jahresversammlung ab

Mit einer deutlichen Absage an jedweden zweiseitigen Kontakt mit der AfD hat der CDU-Wahlkreiskandidat und Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß am Wochenende den Wahlkampf seiner Partei eröffnet. Vor 21 Besuchern der Jahreshauptversammlung des christdemokratischen Ortsverbandes in Schwenningen sagte der Politiker, er habe einen Gesprächswunsch des AfD-Kandidaten Heinrich Fiechtner abgelehnt. Er begründete seine Ablehnung mit dem Hinweis, er wolle Fiechtner und seiner Partei keine Möglichkeit bieten, mit der Tatsache eines solchen Treffens Wahlkampf zu machen. Im Rahmen von Podiumsdiskussionen will sich der Christdemokrat aus Meßstetten mit Fiechtner allerdings auseinandersetzen.

Sätze wie "Die AfD hat im Bundestag nichts zu suchen" und "Die AfD ist eine Chaotengruppe, die einfach gegen alles ist", fanden den ungeteilten Beifall der Versammlungsbesucher im Weinhaus Siber. Insgesamt setzt Bareiß auf einen Wahlkampf mit deutlichem CDU-Profil. Der politischen Konkurrenz steht der Abgeordnete trotz möglicher Koalitionsaussichten abwartend bis kritisch gegenüber. Zur FDP unter ihrem Vorsitzenden Christian Lindner meinte Bareiß: "Ich traue Lindner zu, dass er mit der SPD zusammen geht." Dem SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz bescheinigte Bareiß eine eindeutige Bereitschaft zu rot-rot-grün. Die Bündnisgrünen an sich hält der CDU-Parlamentarier auf Bundesebene für zunehmend bedeutungslos. Diese Einschätzung gelte ausdrücklich nicht für Baden-Württemberg. Über Kretschmann sagte Bareiß: "Ich weiß nicht, ob ich ihn lieben oder hassen soll", und fügte später hinzu: "Er ist einfach gut!"

Die Schwenninger CDU hatte sich zu ihrer 71. Jahreshauptversammlung getroffen. Ortsvorsitzender Wilfried Koch verwies auf die Mitgliederzahl von 35 Parteifreunden, die seit Jahren mehr oder weniger konstant sei. Zusammen mit Markus Bayrle konnte er über ein sehr aktives Arbeitsjahr berichten. Für den Finanzbereich vermeldete Ulrike Schäuble einen ausgeglichenen Kassenstand. Bürgermeisterin Roswitha Beck hob die Rolle des CDU-Ortsverbandes im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde hervor.

Für Thomas Bareiß sind das keineswegs Randnotizen einer Jahreshauptversammlung. Der Parlamentarier erinnerte daran, dass, europaweit gesehen, die deutschen Schwesterparteien CDU und CSU die einzigen noch bestehenden Volksparteien seien. Für Bareiß liegt einer der Gründe in der engagierten Basisarbeit aktiver Ortsverbände wie in Schwenningen. Er verwies auf Frankreich und bezeichnete es als "Armutszeugnis", weil es die bürgerlichen Parteien nicht geschafft hätten, einen eigenen Kandidaten in die Stichwahl am 7. Mai zu bringen. Einen ähnlichen Zerfall der ehemaligen Volksparteien macht Bareiß in Österreich aus. Dort habe die populistische FPÖ bessere Wahlergebnisse als jeweils die beiden früheren Volksparteien SPÖ und ÖVP.

Für Sigmaringen und den Landkreis sieht Bareiß gute Voraussetzungen für die zukünftige Entwicklung. Im Zusammenhang mit der Diskussion um die Neuordnung der Polizeipräsidien dürfe die Kreisstadt "nicht unter die Räder kommen". Als "großen Erfolg" wertete der Abgeordnete die Aufnahme der Nordtrasse in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans.

Über die Ehrungen wird der SÜDKURIER noch gesondert berichten.



Zur Person

Thomas Bareiß, geboren am 11. Februar 1975, ist in Meßstetten aufgewachsen. Er studierte an der Akademie in Ravensburg Betriebswirtschaftslehre. Nach Auslandsaufenthalten (USA, Türkei) arbeitete er im Management einer Textilfirma. Seit 2005 vertritt der Christdemokrat den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen im Bundestag.