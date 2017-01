Schwenningen Bürgermeisterin lobt Feuerwehr für die Nachwuchsarbeit

Im Rahmen der 129. Hauptversammlung der Feuerwehr Schwenningen im Weinhaus Siber bezeichnete Bürgermeisterin Roswitha Beck die Wehr als einen unverzichtbaren Bestandteil zur Erhaltung der Sicherheit in der Gemeinde.

Durch die Übernahme von Arbeiten durch qualifiziertes Feuerwehrfachpersonal würde die Gemeinde beispielsweise im Rahmen der Pflege des Fahrzeugparks viel Geld sparen. Zuvor sprach Kommandant Marcus Siber von der wichtigen Bedeutung der Ausbildung und des regelmäßigen Probenbesuchs. "Bei der Erfüllung unserer Aufgaben bedarf es eines hohen Maßes an Professionalität und meistens gibt es keine zweite Chance", stellte er fest. Alle 21 Proben besuchten die Wehrleute Wolfgang Mattes sowie die Brüder Timo und Marc Wetterer. Insgesamt umfasst die Einsatzabteilung 47 Wehrleute, darunter auch drei Frauen. Die 17 Männer der Altersmannschaft trafen sich zu sechs Proben.



2016 gab es erfreulicherweise nur fünf kleinere Einsätze. Im Februar 2016 stellte die Wehr ohne Probleme auf digitale Alarmierung um. Bei der Alteisensammlung sammelte die Truppe 22 Tonnen Schrott und konnte damit die Kasse aufbessern. 2016 führte die Wehr einen Organisationsplan ein, um so die vielen Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen zu können. Besonders lobte der Kommandant seinen Stellvertreter Hubert Schwanz sowie die Gerätewarte Peter Mattes, Martin Schwanz und Norbert Fritz, die alles tip-top in Schuss halten.

Jugendfeuerwehrwart Michael Tribelhorn gab bekannt, dass vier neue Mitglieder gewonnen wurden und dass die Jugendwehr jetzt stolze 23 Mädchen und Jungen umfasst. Die 18 Proben sowie viele weitere Termine waren gut besucht. Am 12. und 13. Mai werde es wieder einen Berufsfeuerwehrtag geben.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck stellte fest, dass die Schwenninger Wehr in allen drei Abteilungen personell sehr gut aufgestellt ist. Besonders lobte er die Jugendwehr als eine rührige Truppe, die sich auf einem guten Weg befinde und ein Kapital darstelle, das sich auszahlen werde. Er ehrte im Auftrag des Landes Baden-Württemberg Bernd Schwanz mit dem silbernen Ehrenzeichen für 25 jährigen Feuerwehrdienst. Zuvor hatte Kommandant Marcus Siber Daniel Bosch zum Feuerwehrmann ernannt und Michael Tribelhorn zum Oberlöschmeister befördert. Außerdem übernahm der Chef der Wehr die Nachwuchsleute Lukas Riesch und Valentin Gutmann von der Jugendwehr in die Einsatzabteilung. Ein Grußwort sprach der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Sigmaringen, Friedrich Sauter aus Leibertingen, der feststellte, dass viele Wehrleute einen sehr guten Probenbesuch meisterten.

Termine 2017

Die Jahreshauptübung soll am Samstag, 28. Oktober, stattfinden. Die Kirchweih mit den traditionellen Veranstaltungen ist für Sonntag, 15. Oktober, vorgesehen. Dabei zeigt die Jugendfeuerwehr ihren Leistungsstand. Am Samstag, 29. April, sammelt die Wehr im gesamten Dorfbereich Alteisen. Am Strohpark bewirten die Feuerwehrmänner am Tag der Deutschen Einheit, Dienstag, 3. Oktober. (wk)