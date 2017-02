Beim Wasserschöpfer-Zunftball in Schwenningen bestimmt eine tolle Show die Fasnet

Ein dreieinhalbstündiges farbenprächtiges und sehr unterhaltsames Programm präsentierten die Wasserschöpfer am Samstag beim Zunftball.

Traditionell war der Auftakt mit dem Aufwärmen durch die Gugge mit Häuptling Michael Steidle, dem Einzug von Narrenrat und Wasserschöpfern sowie mit dem Brauchtumstanz rund um den Dorfbrunnen. Hierbei führte Jenny Haselmeier die Regie.

Durch das Programm führte Zunftmeister Raimund Glückler. Programm-Chefin Rebekka Glückler ging gleich selbst auf die Bühne und spielte "Das Kind des Grauens", eine freche Göre, die die volle Heuberghalle gleich zu Lachsalven brachte. Eine tolle Bereicherung des Programms war dann die atemberaubende Turn-Show, bei der die verrückten Clowns vom Turnverein Alina Glückler, Clara Weber, Christian Glückler, Uwe Mauz und Jochen Dannecker rund um Barren und Sprungtisch eine artistische Meisterleistung lieferten.

Wieder etwas für die Lachmuskeln brachten Jenny Roth, Anja Bauer, Jenny Haselmaier, Bianca Siber und Raphael Glückler mit ihrem Lied "In der Pubertät" auf die Bühne. Wenn Christine Kleiner und Rebekka Glückler gemeinsame Auftritte bei den Wasserschöpfern haben, dann sind dies stets besondere Spaß-Erlebnisse für die Zuhörer. Dieses Mal luden die magischen Hände von Becci und Christel zwei Entspannungssuchende (Benedikt Schwanz und Christian Glückler) in die Massagepraxis ein. Da blieb natürlich beim Publikum kein Auge mehr trocken. Unter Regie von Susanne Schwanz zeigten sich ihre Aerobic-Damen vom Turnverein dann beim "Pezzi-Ball-Drumming". Der pfiffige Narrenrat präsentierte unter dem Titel "Der Strohpark feiert seinen 20. Geburtstag" das Dorfgeschehen mit humorigem Allerlei zu Schwenninger Bürgern, Gemeinde und Vereinen.

Fester Bestandteil des Zunftball-Programms ist seit vielen Jahren auch die Tanzgruppe "Jazz and Fitness" vom Turnverein unter Leitung von Beate Entress. Die Mädels mit roten Perücken zeigten in diesem Jahr ihren "Hip-Hop-Tanz". Die Gugge unter ihrem Häuptling Michael Steidle und Quizmaster Florian Scheuble verpackte ihre spaßige Vorstellung in ein Quiz unter dem Titel "Aushalten und nicht lachen", bei dem die Kandidaten Norbert Beck, Regina Eisemann, Dennis Gutschmann und Marcus Siber wertvolle Preise gewinnen konnten.

Schließlich traten noch die Herren in Aktion beim Männerballett "The Heartbreakers". Christine Siber und Verena Greber hatten die Männer perfekt ausgebildet. Beim großen Finale waren alle Mitwirkenden nochmals auf der Bühne versammelt und holten sich beim Narrenchef Raimund Glückler ihren Lohn ab in Form von Sekt und Küsschen. Es war ein gelungener Abend aus Sicht des Zunftmeisters mit einem fernsehreifen Programm.