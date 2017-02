Schwenningen Altenwerk lädt zur Seniorenfasnet

Wilfried Sieber und Heinrich Grathwohl animieren die Besucher der Seniorenfasnet im Pfarrsaal Don Bosco zum Mitsingen und auch sonst erwies sich die Veranstaltung als ein Erfolg.

Wenn 30 närrische Senioren und die Wasserschöpfer zusammentreffen, dann ist im Pfarrsaal Don Bosco Hochstimmung angesagt. Die von Hans Feilmeier und Anna Deufel organisierte Seniorenfasnet des Altenwerks St. Kolumban hielt in dieser Woche so auch wieder, was die närrische Seele Schwenningens verspricht. Mit dazu bei trugen an der Ziehharmonika Wilfried Sieber und Heinrich Grathwohl, der mit seinem wohlklingenden Bass die Senioren immer wieder zum Mitsingen animierte.

Da waren aber auch die Senioren selbst, die zum Erfolg beitrugen. Die älteste Besucherin im Raum feiert am kommenden Fasnetswochenende ihren 85. Geburtstag: Lydia Danneker lässt sich nicht nur keine Veranstaltung des Altenwerks entgehen, sondern will am närrischen Geschehen des Dorfes Anteil haben. Ihr einziges Problem bei Veranstaltungen in der fünften Jahreszeit, brachte die Seniorin so auf den Punkt: "Blos sprenge ka i nimme." Alle warteten angeregt plaudernd und dann kamen sie, die Wasserschöpfer, die Herrn der Schwenninger Fasnet. Angeführt von Zunftmeister Raimund Glückler wurden die Gäste eingeladen, sich in die lange Polonaise einzureihen.

Die Seniorenfasnet ist ein generationsübergreifendes Projekt in Schwenningen. Das beste Beispiel dafür hatte Oma Ingrid Reiser mitgebracht. Sie gehörte zur Gruppe der Wasserschöpfer-Narren, die im Laufe des Nachmittags den kleinen Pfarrsaal stürmte. Die fröhliche Seniorin hatte ihre beiden acht Jahre alten Enkelkinder, die Zwillinge Maike und Seline mitgebracht. Sie trugen ebenfalls das Gold-Blau-Rot der Wasserschöpfer. Auf die Frage: "Warum machst Du heute Nachmittag keine Hausaufgaben?", anwortete Maike ganz selbstbewusst kurz und knapp: "Weil i auf dr Fasnet bin."

Die jüngste Besucherin war mit ihren knapp sieben Jahren Emma Mattes. Leckere Fasnetsküchle fanden begeisterte Abnehmer, tassenweise frönten die Senioren dem Kaffee und manches Gläschen Wein wurde leer zur Theke zurückgebracht. Für viel Gelächter sorgten Ingrid Reiser, Heidi Glückler, Margit Kuri und Claudia Roth mit ihren Sketchen.