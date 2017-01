Schwenningen Albverein ehrt mehrere langjährige Mitglieder

Im Rahmen der Hauptversammlung des Schwenninger Albvereins ehrte Vertrauensmann Vinzenz Greber langjährige Mitglieder. Seit zehn Jahren zählen Franz Keßler, Christiana und Markus Martin zur Ortsgruppe. Schon 20 Jahre lang sind Gertrud und Wolfgang Müller dabei. Günther Bauerfeind brachte es sogar auf 30 Jahre Mitgliedschaft.

Die stellvertretende Gauobfrau Priska Pfister aus Gammertingen ehrte mit der Ehrennadel des Schwäbischen Albvereins für 40-jährige Mitgliedschaft Lydia Greber, Doris Haug, Hans Haug und Paul Greber.

Zum Abschluss der Versammlung stellte Wanderwart Ewald Kleiner den Wanderplan 2017 vor. Dieser sieht wieder abwechslungsreiche Touren und Veranstaltungen vor. Bereits am Sonntag, 12. Februar, will Vinzenz Greber die Schneeschuhwanderung führen. Stephanie Escher lädt am 26. März zu einer weiteren Stadtführung, diesmal in Freiburg, ein. Den zweiten Teil der historischen Rundwanderung um Schwenningen gestaltet Historiker Roland Steidle am Sonntag, 9. April. Stephanie Escher und Ewald Kleiner sind die Wanderführer am Sonntag, 23. April, wenn der Mühlenweg in Ottenhöfen im Schwarzwald auf dem Wanderplan steht. Radwanderungen bieten Paula Baglieri und Günther Bauerfeind am Sonntag, 21. Mai.

Auf gutes Wetter hoffen alle Mitglieder dann am Samstag, 24. Juni, wenn die Sonnwendfeier für die Öffentlichkeit auf dem Festplatz "Stelle" terminiert ist. Die traditionelle Hochgebirgswanderung führen Margit Lucke, Rosalinde, Stefanie und Ewald Kleiner am Wochenende des 22. und 23. Juli ab der Wormser Hütte im Montafon. Margit Lucke bietet am Sonntag, 10. September, eine Donautalwanderung an. Rosalinde, Stefanie und Ewald Kleiner führen am Sonntag, 22. Oktober, die Tour im Krebsbachtal bei Eigeltingen.

Der Kegelabend am Samstag, 18. November, wird von Egon Siber geleitet und mit der Weihnachtsfeier am Samstag, 9. Dezember, beendet die Wanderfamilie das Jahr. Ein ausführlicher Bericht über die anderen Punkte der Jahresversammlung folgt.