Sauldorf Unspektakulärer Haushaltsentwurf im Sauldorfer Gemeinderat

Die beiden größten Posten für das begonnene Jahr sollen der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses sowie der Ausbau des Glasfasernetzes im Ort sein.

Die einführenden Worte von Bürgermeister Wolfgang Sigrist zu Begin der Haushaltsplan-Vorberatung im Gemeinderat ließen keine Überraschungen erwarten. "Ich lege Ihnen heute keinen spektakulären Haushaltsplanentwurf vor", eröffnete der Rathaus-Chef

So zeigten sich auch bei der Vorstellung der meisten Haushaltsposten nahezu keine nennenswerten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Mit 1,5 Milionen Euro schlägt der Grunderwerb und die Planung für den bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Neubau eines Feuerwehrgerätehaus zusammen mit einem neuen Bauhof am nördlichen Ortsende von Sauldorf, im Kreuzungsbereich Hauptstraße und Kreisstraße 8271, im laufenden Haushaltsjahr am heftigsten zu Buche.

Im Zuge der Zusammenführung der Teilorts-Feuerwehren von Sauldorf, Rast und Bichtlingen nach dem Vorbild der bereits seit längerem vollzogenen Zusammenführung der Feuerwehren von Boll, Bietingen und Krumbach war der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Sauldorf notwendig geworden. Für dieses Projekt wird von der Verwaltung aus dem Ausgleichstock mit etwa 200 000 Euro und aus der Fachförderung Feuerwehr mit etwa 130 000 Euro Zuweisung gerechnet.

Einen weiteren großen Posten in Höhe von 700 000 Euro bildet der Ausbau der Breitbandversorgung im Ortsteil Krumbach und der Ausbau des Glasfasernetzes zunächst für das dortige Gewerbegebiet Maienberg. Hierfür erwartet die Verwaltung eine Zuweisung aus der Breitbandförderung in Höhe von 560 000 Euro. "Sie sehen, wir profitieren im laufenden Jahr ganz gut von den Zuweisungen", kommentierte Sigrist.

Um bei den Investitionen im Vermögenshaushalt eine Deckung zu erreichen sei es notwendig, aus der Rücklage, die zum 31. Dezember einen Stand von knapp 430 000 Euro aufweise, 294 000 Euro zu entnehmen, sowie einen Kredit in Höhe von 400 000 Euro aufzunehmen, der angesichts des derzeitigen Zinsniveaus annähernd zum Nulltarif zu bekommen sei.