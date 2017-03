Sauldorf Unfall: 21-Jähriger übersieht Auto

Ein Schaden von rund 7000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 16 Uhr an der Kreuzung südöstlich von Boll ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Wagen, von der B 313 kommend, auf der Kreisstraße 8224 in Richtung Boll und hielt an der Stoppstelle an der Kreuzung mit der Kreisstraße 82 23 von Krumbach nach Mainwangen an. Nachdem er einen in Richtung Mainwangen fahrenden Laster passieren ließ, fuhr er geradeaus weiter in Richtung Boll. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Auto einer 40-Jährigen, die hinter dem Laster fuhr und von dem 21-Jährigen übersehen worden war.