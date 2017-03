vor 4 Stunden Bernd Schwarz Ultraleichtfliegerclub freut sich über erste Frau im Vorstand in 35 Jahren

Mit einem Saisonopening wird der am Rudi-Rebholz-Sonderlandeplatz für Ultraleichtflugzeuge in Sauldorf-Boll beheimatete Deutsche Ultraleichtfliegerclub offiziell die Flugsaison eröffnen. Ein weiteres Ereignis für Ul-Flieger aus der näheren und weiteren Umgebung ist am 26. und 27. August fest programmiert. Die Planung wurde bei der Hauptversammlung des Vereins im Gasthaus "Adler" in Krumbach vorgestellt.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.