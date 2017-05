Sauldorf Sie strapazieren die Lachmuskeln

Schwäbische Comedy mit Hillu's Herzdropfa, die erste kulturelle Veranstaltung des Freizeitvereins ist für den Freizeitverein Ajx Rast ein voller Erfolg.

Zwei echte Highländer direkt von dr' Alb ra, Hillu (Hiltrud) Stoll und Franz Auber alias Lena und Maddeis Schuahdone (Hillu's Herzdropfa) verlangten am Freitagabend im ausverkauften Bürgerhaus in Sauldorf der Lachmuskulatur der etwa 420 Besucher allerletzte Reserven ab. Die Ankündigung von Maddeis: "Wir mechten Sie heit obend it zom Heulen brengen, sondern nur zom kräftig Lachen", ist dem quirligen Schwabenduo über insgesamt zweieinhalb Stunden hundertprozentig gelungen – es blieb fast kein Auge trocken.

Mit ihrem Programm "Huat ab – d'Albschwoba kommet" skizzierten die beiden Comedians deftig die unterschiedlichsten Charakteren aus dem Alltagsleben auf der schwäbischen Alb, wobei sich sicherllich der eine oder andere im Publikum in so mancher, wenn auch überzogener, Darstellung selber wiederfinden konnte. Das begann beispielsweise mit der "Kruschtschublad", in der so mancher Schwabe alles mögliche aufbewahrt, was er später vielleicht gebrauchen könnte, wie eine bereits vergammelte Tafel Schokolade, die für die Sammlung der Sternsinger immer noch gut genug sei. Oder das Publilum erlebte einen gestressten Ehemann, der sich darüber beklagte, dass seine Ehefrau so "kniggad" sei, dass sie vor dem Besuch von Gästen das Salz von den Brezeln kratze, damit diese nach dem Vesper nicht so großen Durst haben. Da gab es Sprüchen wie: "Du siehst aus, als ob in deiner Kindheit die Schaukel zu nah an der Hauswand gestanden hätte."

Auch ein arbeitsloses Gammlerpaar fehlte nicht, wobei sie der Meinung war, dass er, so wie er aussehe, niemals wieder eine Partnerin bekomme. Seine Antwort darauf lautete, dass er nie einé Partnerin gesucht habe, er habe an dem Tag des Kennenlernens seiner Ex bloß einem Hund gepfiffen, wonach diese aber viel schneller gewesen sei.

Für den Sport- und Freizeitverein Ajax Rast, der sich von dem in vielen Jahren veranstalteten traditionellen Brunnenhock verabschiedet hatte, war diese erste kulturelle Veranstaltung ein gelungener Start in sein neues Vorhaben, in Sauldorf zukünftig noch mehr Kultur anbieten zu wollen.