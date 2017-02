Sauldorf Show-Dance-Cup: Tänzer verwandeln Bürgerhaus in Showpalast

Die vierte Auflage des Show-Dance-Cups findet am 18. März im Bürgerhaus statt. 30 Showtanzgruppen in drei Alterskategorien müssen sich den strengen Wertungen der Jury stellen.

Abwechslungsreiche Choreografien, mitreißende Musik, Tänzer, die ein schillerndes und farbenprächtiges Showtanz-Feuerwerk zünden und das Publikum im Bürgerhaus Sauldorf mitreißen, das steht für den 4. Show-Dance-Cup des Showtanzvereins Sauldorf. Insgesamt 30 Gruppen aus einem 90-Kilometer-Radius treten bei den Wettbewerben am Samstag, 18. März, an. Acht Gruppen mit Tänzern zwischen sechs und elf Jahren starten beim Kinderwettbewerb ab 12 Uhr, zehn Showtanzgruppen, deren Tänzer im Alter zwischen zwölf und siebzehn Jahren sind, folgen im Jugendwettbewerb ab 14 Uhr. "Der Wettbewerbsgedanke steht im Hintergrund. Wichtig ist, dass die Kids auf der Bühne Spaß haben und angefeuert werden." unterstreicht Daniel Faschian, Vorsitzender des Showtanzvereins Sauldorf. Das gemeinsame Hobby Showtanz führt dazu, dass sich die teilnehmenden Gruppen schnell zusammenfinden. Ab 20 Uhr bringen rund 250 erwachsene Showtänzer die Bühnenbretter zum Beben. Faschian freut sich, dass viele Gruppen aus der Region bei der vierten Auflage des Show-Dance-Cups dabei sind.

"Die Einladungen sind letztes Jahr im Sommer verschickt worden", berichtet Faschian. Das Interesse an der Neuauflage des Show-Dance-Cups war so groß, dass der Verein einen Anmeldestopp verhängen musste. "Viele Gruppen hatten bereits im Vorfeld angefragt, wann der nächste Show-Dance-Cup stattfindet", freut sich seine Stellvertreterin Melanie Schatz über die enorme Resonanz. Die Aufgaben, die das große Ereignis mit sich bringt, sind im Vorstand verteilt worden. Von den Arbeitsplänen, der Koordination der Wettbewerbe, der Bewirtung – alles muss funktionieren. Der gesamte Verein hilft bei den Ab-und Aufbau im Bürgerhaus mit.

Die Requisiten können die teilnehmenden Tanzgruppen in den Umkleidekabinen des gegenüberliegenden Vereinsheims des Vereins für Rasensport (VfR) Sauldorf unterbringen. Wichtig ist, dass auf der Bühne alles nach Plan läuft und die Stimmung in der Halle auch zwischen den Auftritten der Gruppen auf gleicher Höhe zu halten. Die Jury für die Wettbewerbe besteht aus Tanzlehrern, Trainern von Showtanzgruppen und erfahrenen aktiven Tänzern. Sie bewerten Mimik, Kostüme, Requisiten und die Kulisse, Schauspiel und Akrobatik, Synchronität, Formation und Schrittkombination. Alle fünf Gruppen des Gastgebers präsentieren sich ebenfalls beim Show-Dance-Cup, selbstverständlich außerhalb der Wertung. Einige Erfolge wurden von ihnen auch in dieser Saison bereits wieder eingeheimst. "Ein Bombenjahr bei allen Gruppen", freut sich Beisitzerin Kerstin Höre und hofft, dass es so weiterläuft.

2002 griff das Showtanz-Fieber in Sauldorf um sich. Zehn Jahre später wurde der Showtanzverein gegründet. Mittlerweile besteht der Verein aus fünf Showtanzgruppen unterschiedlicher Altersstufen. Vor zwei Jahren wurden aufgrund der großen Nachfrage zwei weitere Kindergruppen gegründet, berichtet Beisitzerin Julia Barmet. Für die Organisation und die Ausrichtung des Show-Dance-Cups freut sich der Verein über die Unterstützung von Sponsoren und die positiven Rückmeldungen, gibt Kerstin Höre an.

