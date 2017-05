Meßkirch Religiöse Begleitung als Schwerpunkt im Kindergarten

Das Qualitätshandbuch "Quintessenz" wird in katholischen Kindergärten eingesetzt. Die Kindergärten sehen sich als lebendiger Teil der Pfarrgemeinde.

Sauldorf – Der katholische Kindergarten St. Sebastian Sauldorf, der Kindergarten St. Raphael Meßkirch und der Kindergarten St. Christophorus Meßkirch-Rohrdorf arbeiten mit dem Qualitätshandbuch "Quintessenz". Quintessenz ist ein System zur Weiterentwicklung der Qualität in den katholischen Tageseinrichtungen für Kinder in der Erzdiözese Freiburg. Bei einem Pressegespräch erläutern Pfarrer Karl-Michael Klotz von der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf als Träger der katholischen Kindergärten, Anke Wiskandt, Leiterin des Kindergartens St. Christophorus Rohrdorf, Anneliese Müller, Leiterin des Kindergarten St. Sebastian Sauldorf, und Alexandra Chevalier, Leiterin des Kindergartens St. Raphael in Meßkirch, dessen Inhalt.

Bereits 2004 war der Kindergarten St. Sebastian Sauldorf in das Pilotprojekt eingebunden, beschreibt Anneliese Müller. Seit zwei Jahren setzen die genannten Kindergärten Quintessenz um. Die Ergebnisse werden in die Konzeption der Kindergärten übernommen. "Jeder Kindergarten darf trotzdem seine individuellen Schwerpunkte und persönlichen Akzente setzen", betont Anneliese Müller. Ein großer Schwerpunkt der Arbeit katholischer Kindergärten ist die religiöse Begleitung der Familien. Dazu gehört die Wertschätzung des Kindes in seiner Einmaligkeit und seiner besonderen Würde. Die pädagogischen Fachkräfte wollen als Zeugen des Glaubens religiöse Bildung und Erziehung vermitteln, Wegweiser sein und Hilfestellung geben.

"Samen säen", beschreibt Anneliese Müller dieses Leitbild, das in den Konzeptionen der Kindergärten und Kirchengemeinde verankert ist. "Die Kindertageseinrichtung soll als pastoraler Ort gesehen werden", erläutert Anke Wiskandt. "Wir sehen uns als Kindergarten als lebendigen Teil der Pfarrgemeinde und fühlen uns dort auch beheimatet", schildert Alexandra Chevalier. Kindergärten sind ein Sammelbecken verschiedener Religionen und Konfessionen. Deshalb sei es wichtig, dass die christlichen Kirchen in der Ökumene gut zusammenarbeiten, hebt der Pfarrer hervor. In den Kindergärten wird auf die je eigenen Traditionen eingegangen. Das Angebot der katholischen Kindergärten richtet sich auch an konfessionslose Familien.

Chevalier sieht in den vergangenen Jahren einen Wandel der Eltern weg vom Glauben. In den Kindergärten erfahren Eltern, wann und warum religiöse Feste gefeiert werden. Es finden Kindergartengottesdienste mit den Eltern, auch mit Unterstützung des Familiengottesdienstteams, statt. Dadurch finden Eltern auch wieder zur Kirche, davon sind die Kindergartenleiterinnen überzeugt. Kindergarten und Pastoralteam arbeiten Hand in Hand. So sind die Kindergärten laufend im Gespräch mit dem Pfarrgemeinderat, damit es eine Entwicklung miteinander und nicht nebeneinander gibt, sagt Klotz. Regelmäßig finden Treffen der Kindergartenleiterinnen und Pfarrer statt. Er steht den Fachkräften als Ansprechpartner in religiösen und seelsorgerischen Fragen beratend zur Seite. "Da ist nochmal jemand, der das mit auffängt", freut sich Alexandra Chevalier.

Quintessenz

"Quintessenz" ist ein System zur Weiterentwicklung der Qualität in katholischen Tageseinrichtungen für Kinder in der Erzdiözese Freiburg. Es wurde von den Mitarbeitern des Referats Tageseinrichtungen für Kinder im Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg in Abstimmung mit dem Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg erarbeitet. Es unterstützt die Einrichtungen bei der Festlegung ihrer Qualitätsstandards und fördert die Weiterentwicklung.