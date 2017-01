Sauldorf Positive Bilanz für närrische Tage

Veranstalter, Bürgermeister und Feuerwehr sind mit dem Ablauf des Narrentreffens in Krumbach zufrieden.

Sauldorf-Krumbach (hps) Für die Besucher und die Akteure von auswärts war das Narrentreffen bereits am Sonntagabend Vergangenheit. Nicht so für den Krumbacher Narrenpräsidenten Karl Muffler und seine aktiven Helfer. Sie waren am Montag noch mit dem Abbau des großen Zelts beschäftigt. Karl Muffler berichtet: "Wir sind schon den ganzen Tag mit 40 oder 50 Helfern im Einsatz." Viele hätten sich für diesen Tag Urlaub genommen. Am späteren Nachmittag sah es gut mit dem Ziel aus, das Zelt komplett abzubauen, so Muffler. Aber: "Wir werden nicht mit allem fertig, wir müssen am Dienstag nochmal ran."

Drei Punkte sind für Muffler wichtig. Zum einen funktionierte das Ehrenamt perfekt. Muffler: "Allein vom Narrenverein waren 140 Helfer im großen Zelt, in der Küche und in der Bar im Einsatz." Die zweite wichtige Erfahrung für die Narren ist, dass alles ohne Zwischenfälle abgelaufen sind. Der Zunftmeister: "Wir haben die Tage ruhig und entspannt erlebt." Die Vereine aus Krumbach, Boll und Bietingen arbeiteten ohnehin schon intensiv zusammen und diese Zusammenarbeit habe sich über die Ortsgrenzen hinweg auch beim Narrentreffen wieder bewährt, berichtete Muffler.

Ähnlich erlebte auch Bürgermeister Wolfgang Sigrist die närrischen Ausnahmetage in Krumbach. Er fasste seine Bilanz in fünf Worten zusammen: "Es war eine gelungene Sache." Für ihn als Bürgermeister ist das beim Treffen gezeigte Maß an Ehrenamtlichkeit sehr wichtig. Bemerkenswert findet der Rathauschef das Engagement der Narrenvereine aus Boll und Bietingen in Krumbach. Sigrist: "Für mich ist es ebenfalls wichtig, dass die auf Kreisebene geltenden Vorgaben "Fair-Fest" zum Jugendschutz an den drei Tagen in Krumbach eingehalten worden sind."

Zufrieden sind ebenfalls die eingesetzten Feuerwehrleute, wie Krumbachs Abteilungskommandant Dominik Groß berichtet. Die Krumbacher Wehr hatte mit drei Mann die Brandwachen übernommen. Groß: "Die anderen waren in den Vereinen tätig. Rund 25 Kameraden hatten ihre Einsatzkleidung griffbereit, falls es zu einem Einsatz gekommen wäre."