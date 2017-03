Sauldorf Neues Feuerwehrgerätehaus: Hinter dem Wald regt sich Widerstand

Kontroverse Debatte um das geplante Feuerwehrgerätehaus: Am Ende stimmt der Gemeinderat für die vorgelegte Planung.

Sauldorf – Wenn Sauldorfer Einwohner über Bietingen, Boll oder Krumbach reden, dann nennen sie diese Teilorte mitunter auch schmunzelnd "Sauldorf hinter dem Wald". Überwiegend aus diesem Teil Sauldorfs zeigte sich bei der jüngsten Gemeinderatssitzung enormer Widerstand gegen die von der Verwaltung und vom Walder Architekturbüro Wolfgang Schweikart vorgelegte Planung des Feuerwehrgerätehauses mit Bauhofgebäude in Sauldorf. Die Planung eines Neubaus war durch die bereits erfolgte Zusammenlegung der Abteilungsfeuerwehren Rast, Sauldorf und Wasser notwendig geworden.

In Abstimmung mit den einzelnen Feuerwehrabteilungen, dem Bauhof und der Verwaltung wurde eine entsprechende Entwurfsplanung ausgearbeitet, welche den Mitgliedern des Gemeinderats im Vorfeld übergeben und in der Sitzung durch Architekt Schweikart im Detail erläutert worden war. Die Umsetzung des vorgelegten Entwurfs würde für die Gemeinde Gesamtkosten in Höhe von etwa 2,5 Millionen Euro brutto verursachen.

Im Anschluss an die Präsentation des Architekturbüros entwickelte sich unter den Gemeinderäten eine kontroverse, zeitweise hitzige Debatte über Sinn und Unsinn der Entwurfsplanung, wobei sich als Hauptstreitpunkt die geplante Größe des Bauwerks entpuppte. Vorgesehen ist eine zweigeschossige Bauweise mit vier Garagen, einem Übungs- oder Schlauchturm mit angebautem Bauhof.

Aufgrund der vorgeschriebenen Barrierefreiheit mussten bei der Planung zwingend ein Aufzug sowie ein zweiter Fluchtweg berücksichtigt werden. Karl-Heinz Sprenger (Freie Wähler) gefiel die vorgelegte Planung offenbar überhaupt nicht, sie sei viel zu groß. Es reiche doch eine eingeschossige Bauweise, dadurch spare man den Aufzug und den zusätzlichen Fluchtweg und den Turm. Vier Garagen brauche man auch nicht, so seine Argumente. Dieser Ansicht schlossen sich weitere Räte an und argumentierten in die selbe Richtung. Sprenger ging sogar so weit, einen Antrag auf komplette Neuplanung in seinem Sinne zu stellen.

Bürgermeister Wolfgang Sigrist gab zu erkennen, dass die Verwaltung an der vorgelegten Planung festhalten wolle. Eine Neuplanung des Projekts im Sinne Sprengers käme wegen der dadurch zu erwartenden Zeitverzögerung und einem dadurch bedingten Wegfall von Zuschüssen keinesfalls in Frage. Er rief zur Abstimmung für den von der Verwaltung vorgelegten Entwurf, da dieser der weitergehende vor Sprengers Antrag war. Die Abstimmung endete mit acht Ja-Stimmen für den vorgelegten Entwurf bei einer Enthaltung und vier Gegenstimmen.

Feuerwehr

Die Abteilungsfeuerwehren Bietingen, Boll und Krumbach wurden bereits vor einigen Jahren zusammengeführt und erhielten vor etwa zehn Jahren ein zweigeschossiges Feuerwehrgerätehaus in Krumbach. Im Zuge der Zusammenführung der Abteilungswehren Rast, Sauldorf und Wasser war jetzt in Sauldorf der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses notwendig geworden.