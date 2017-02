Sauldorf Narren tanzen und singen auf der Bühne

Beim Zunftball des Brauchtumsvereins Bachrose stehen Tänze, Lieder und Sketche auf dem Programm. Höhepunkt des Abends ist der Auftritt des Elferrats.

Sauldorf–Bietingen – Ein volles Programm hat der Brauchtumsverein Bachrose Bietingen beim Zunftball am vergangenen Samstag im Rosenbachsaal in Bietingen geboten. Mit drei kräftigen Narri-Narro-Rufen begrüßte Präsident Kurt Müller die Gäste aus Nah und Fern, darunter auch Abordnungen der Binkerzunft Boll, der Biberschwanzzunft aus Bietingen im Hegau, der Burggeisterzunft aus Krumbach und der Hobixerzunft aus Mainwangen. Unter dem Motto „Horror-City – Zombies, Monster und grässliche Kreaturen“ gab Moderator Udo Brucker die einzelnen Auftritte bekannt.

Wie es im Wartezimmer einer Arztpraxis zugehen, zeigten die Akteure Michaela König, Dieter Martin, Karin Martin, Manuel Müller, Jürgen Schober, Harald und Helga Stumpf bei ihrem Auftritt. Da jeder Patient eine ansteckende Krankheit hatte, wollte keiner neben dem anderen Platz nehmen, sodass am Ende alle wieder aus der Arztpraxis flüchteten. Im nächsten Auftritt ging es um eine Verfügung der Gemeinde, in welcher angeordnet wurde, dass bei jedem Ehepaar, das nach fünf Ehejahren noch keine Kinder bekommen hat, eine von der Gemeinde bestellte Person dafür zu sorgen hat, dass es Kinder gibt. Perfekt hatten dies Iris Bohl, Udo Brucker, Daniel König, Sina Müller und Jonas Rau in dem perfekten Missverständnis dargeboten.

Einen erstklassigen Tanzauftritt boten die Mädchen der Binkergarde aus Boll mit Natalie Allseits, Sarah Blezinger, Vanessa Müller, Carmen Stefan, Diana Stefan und Kathrin Sprenger. Für ihren Auftritt erhielten sie lang anhaltenden Beifall. Der Chor aus der Beamtengass mit Udo Brucker, Steffi Henkenius, Michaela König, Karin Martin (Gesang) und Sebastian Hafner am Bass hatten lustige Beiträge parat. „Auf der Feuerwache“ hieß der folgende Auftritt. Die drei Männer der Feuerwehr-Bereitschaft (Oliver Bertsche, Axel Jopp und Simon Schober) verbrachten ihre Wartezeit mit Kartenspiel und Witzen. Als sie plötzlich von Harald Stumpf und der Sirene alarmiert wurden, spielten sie ruhig weiter. Erst als die erfuhren, dass es in der örtlichen Brauerei brennt, erhoben sie sich schnellstens.

In der anschließenden Pause hielt Alleinunterhalter Markus den ganzen Saal mit seinen Klatsch- und Schunkelliedern bei Laune. In einer Dia-Show, welche aus wahren Begebenheiten zusammengestellt wurde, erinnerten Sebastian Hafner und Ralph Beppler manch einen an die verschiedenen Vorkommnisse. Einer der mit der neuesten Technik, beispielsweise in einer Toilette, noch schwer zu kämpfen hatte, war Johann Beppler (ehemaliger Bachrosen-Präsident).

„In der Sauna“ hieß der nächste Auftritt beim Zunftball der Bachrosen. Hier wussten einige Neuankömmlinge noch nicht, dass es hier eine textilfreie Zone, in welcher man sich seiner Kleidung entledigen sollte, und auch einen Ruheraum gibt. Doch gekonnt zeigten dies: Iris Bohl, Michaela König, Daniel König, Marina Klotz, Steffi Henkenius und Julia Hermann. Der Höhepunkt des Abends war der Auftritt des Elferrats der Bachrosen. Mit einem orientalischen Tanz aus „1001 Nacht“ stellten alle Mitwirkenden – als Haremsdamen verkleidet – ihre künstlerischen Tanzfähigkeiten unter Beweis. Der Tanz wurde einstudiert von Karin Martin. Auch hier war der Beifall der Zuschauer so groß, dass eine Zugabe gezeigt werden musste.