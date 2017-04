Sauldorf-Krumbach Musikverein Krumbach: Oliver Muffler übernimmt Dirigentenstab

Der Musikverein Krumbach hat sein Publikum beim Jahreskonzert begeistert. Jürgen Sackmann, der das Orchester 20 Jahre lang führte, übergab nach der Pause an an Oliver Muffler.

Sauldorf-Krumbach – Ein gelungenes Jahreskonzert hat der Musikverein Krumbach am Samstag im Bürgerhaus in Sauldorf präsentiert. Zur Eröffnung spielte erstmalig die Flötengruppe mit Orchesterbegleitung das Stück „A Song for You“. In Soli zeigten die fünf Jugendlichen Cora Vonnier, Jana Vonnier, Sophie Schellinger, Aaron Deggelmann und Lukas Deggelmann, was sie in den Unterrichtsstunden bei Silvia Meier mit ihren Blockflöten gelernt hatten. Das Orchester wurde von Armin Futterer dirigiert.

Der Musikverein Krumbach spielte unter Leitung von Jürgen Sackmann seine Titel. Mit dem Konzertmarsch „Neue Welt“ von Alexander Pfluger hatten die Musiker den richtigen Eröffnungstitel ausgesucht. Im nächsten Titel, „Bohemian Lovers“ – ein Musikstück von Franz Xaver Holzhauser, welches einer Operette ähnelte – hatten Kathrin Löw (Tenorhorn) und Claudia Symanzik (Flügelhorn) hervorragende Soloparts geboten, für die nach großem Beifall eine Zugabe gefordert wurde. Der Folgetitel war ein "Best of" aus Titel von Bryan Adams. Das Rock-Medley forderte vom gesamten Orchester einfach alles. Im ersten Teil übernahmen die Querflöten bei dem langsamen Blues den melodischen Teil. Dagegen wurden die Trompeten im letzten Teil richtig gefordert.

Übergabe des Dirigentenstabs

Dirigent Jürgen Sackmann hatte schon im vergangenen Jahr angekündigt, dass er nach insgesamt 20-jähriger Dirigententätigkeit – fünf Jahre als Stellvertreter und 15 Jahre als erster Dirigent – sein Amt abgeben möchte. Nachfolger ist Oliver Muffler aus Meßkirch, er ist aktiver Tenorhornist bei der Musikkapelle Menningen. Nach der Pause erfolgte die Stabübergabe vom alten an den neuen Dirigenten, im zweiten Konzertteil übernahm Oliver Muffler die Leitung des Orchesters.

Die Laudatio auf Jürgen Sackmann hielt Vize-Dirigent Armin Futterer. Er würdigte ihn als sachliche Person und Ruhepol im Verein. Auch habe er immer die richtige Auswahl der Stücke für die Konzerte gefunden. "Wir werden dich nun mit einem weinenden Auge als Dirigent verlieren, doch mit einem lachenden Auge als Posaunisten in unseren Reihen sehen", sagte Futterer.

„So schön ist Blasmusik“ hieß der nächste Titel, den der neue Dirigent Oliver Muffler gefühlvoll dirigierte. Es folgte der „Deutschmeister Regimentsmarsch“ von Erich Brecht. Dieser Militärmarsch fand beim Publikum großen Anklang.

Schließlich gab der Vorsitzende Florian Meier bekannt, dass die ehemaligen Musikanten Andrea Krüger (Klarinette) und Georg Gebs (Trompete) nach einer längeren Auszeit wieder aktiv im Musikverein mitspielen.

Ehrungen

Egon Braun vom Blasmusikverband Sigmaringen verdiente Musiker für zehn, 20, 30 und 40 Jahre ehren.