Sauldorf Musikkapelle verabschiedet Dirigentin Silke Abreder mit tollen Konzert

250 Zuhörer haben im Bürgerhaus Sauldorf ein tolles Konzert der Musikkapelle Sauldorf genossen. Einziger Wermutstropfen war der Abschied von Dirigentin Silke Abreder: Sie gab nach 13 Jahren den Dirigentenstab und zieht sich wieder in die Reihen der Musiker zurück.

Sauldorf – Mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm hat die Musikkapelle Sauldorf beim Jahreskonzert im Sauldorfer Bürgerhaus 250 Zuhörer begeistert. Einziger Wermutstropfen war, dass dies das vorerst letzte Konzert unter der Leitung der Dirigentin Silke Abreder war. Sie zieht sich aus dem Amt zurück und kehrt in die Reihen der Musiker zurück. Das gab Vorsitzender Rainer Abreder in seiner Begrüßung bekannt. Die drei Nachwuchsmusiker Alina Krall, Pirmin Gabele und Lea Wischnewski feierten ihr Debüt in der Musikkapelle.

Mit dem symphonischen Marsch "Guardians of peace" gelang den 50 Musikern ein eindrucksvoller Einstieg. Es folgte der wohl bekannteste Walzer von Emil Waldteufel, "Die Schlittschuhläufer". Im federleichten Dreivierteltakt zogen die Musiker beschwingt wie Schlittschuhläufer ihre Bahnen. In "Beethoven's Greeting" war der Kanon "Freu dich des Lebens" verpackt, wie die Moderatorinnen Lena Deschler und Viola Reichle erläuterten. Meisterhaft gelang den Musikern die Reise durch verschiedene Taktakten und Tempi, von lebhaften Passagen in ruhige Gefilde.

Auf eine erlebnisreiche Reise in 80 Tagen um die Welt nahm die Kapelle die 250 Zuhörer mit dem gleichnamigen Stück "Around the world in 80 days" von Otto M. Schwarz mit. Als Grundlage hatte der Abenteuerroman von Jules Vernes gedient. So hörte man Schlangenbeschwörer und Elefanten und so manchem Zuhörer sah man die Überlegung an, in welchem Erdteil und Land die Kapelle derzeit musikalisch weilte. "Es war klasse", lobte Zuhörerin Ingeborg Sigrist. Akzentuiert spielten die Musiker den "Persischen Marsch" von Johann Strauss.

Nach der Pause brachen Musiker und Gäste mit der "River trail expedition" zu einer Wanderung entlang des Flusses auf. Die Musik aus dem Film "Drachenzähmen leicht gemacht" spiegelte verschiedene Stimmungen, Themen und keltische Einflüsse wider. Ein Medley mit Ohrwurmgarantie war "Adele-21", das die Kapelle mit solistischen Passagen und einem Saxofonsolo von Lea Wischnewski gestaltete. Dann legten die Musiker in "New York, New York" an, bevor es mit runder und weicher Melodieführung, gewürzt mit südländischem Temperament, zum portugiesischen Marsch "O Vitinho" ging. Nach lang anhaltendem Applaus und Sonderapplaus für die Dirigentin gab die Kapelle mit "Rosamunde" und "Gimme some loving" zwei Zugaben.

Bürgermeister Wolfgang Sigrist lobte, die Musikkapelle habe ein Spitzenkonzert geboten. Silke Abreder wurde von der stellvertretenden Vorsitzenden Diana Bohl verabschiedet: "Mit uns hattest du eine ganze Horde Drachen, die du mit deinem Dirigentenstab zähmen musstest." Bohl dankte Abreder fürr ihren unermüdlichen Einsatz über das normale Maß eines Dirigenten hinaus. Mit stehendem Applaus verabschiedeten die Musiker ihre langjährige Dirigentin, die als Geschenk einen Zuschuss für die Reisekasse erhielt. Über die Ehrung langjähriger Musiker wird der SÜDKURIER noch berichten.

"War einfach die Zeit für eine Pause"

Für Silke Abreder war das Jahreskonzert der Musikkapelle Sauldorf das vorerst letzte Konzert als Dirigentin. Die 38-Jährige lebt in Wangen im Allgäu und Sauldorf und ist Softwareentwicklerin für Hausgeräte.

Wie lange leiten Sie die Musikkapelle Sauldorf?

Ich leite die Musikkapelle seit fast 13 Jahren und war davor schon stellvertretende Dirigentin.

Warum drängt es Sie wieder zurück in die Musikerreihen?

Nach zwölf Jahren gehen einem Dirigenten mal die Ideen aus. Es war jetzt einfach die Zeit für eine Pause.

Was war Ihnen als Dirigentin wichtig?

Im Vordergrund steht immer, dass die Musiker mit jedem Stück dazulernen.

Wer trifft die Musikauswahl für das Konzertprogramm?

Die Auswahl mache ich selbst, denn ich muss es ja auch verantworten. Es ist immer Motto, dass ich nie ein Motto für das Konzert habe. Mir ist wichtig, dass das Konzertprogramm sehr abwechslungsreich ist und für jeden Musiker und Zuhörer etwas dabei ist.