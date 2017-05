Sauldorf Musikkapelle Wasser: Partynacht zum Start des Musikfests

Drei Tage wird im Festzelt bei der Kirche gefeiert. Die Musikkapelle Wasser bietet dabei ein Entenrennen als besondere Attraktion an.

Sauldorf-Bichtlingen – Mit einer rauschenden Partynacht wird am Samstagabend, 20. Mai, das dreitägige Musikfest der Musikkapelle Wasser im großen Festzelt bei der Kirche in Bichtlingen starten. Ab 20.30 Uhr wird der Meßkircher DJ Jonas Schlegel (JS Sound & Light) Partymusik auflegen und für ausgelassene Stimmung sorgen. Bis 21 Uhr erhält jeder Besucher (Eintritt 3 Euro) ein Freigetränk. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nicht mitfeiern.

Der Sonntag, 21. Mai, beginnt ab 11.30 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert mit der Musikkapelle Menningen. Ab 14 Uhr werden die Festbesucher vom Musikverein Engelswies unterhalten. Dieser wird schließlich ab 16.30 Uhr vom Musikverein Krimbach abgelöst werden.

Der Montag, 22. Mai, startet ab 16 Uhr mit dem traditionellen Feierabendhock, bei dem die Jugendkapelle Sauldorf für Unterhaltung und Stimmung sorgen wird. Ab 19.30 übernimmt dann der Musikverein Vilsingen die musikalische Unterhaltung der Festbesucher. Als besondere Attraktion haben sich die Veranstalter des Musikfests dazu entschlossen, in diesem Jahr etwas zu wiederholen, was im vergangenen Jahr besonders erfolgreich war: Das Bichtlinger Badeentenrennen auf der Ablach.

Die Festbesucher können am Sonntag und Montag für einen Betrag von 1 Euro die Patenschaft für eine der vielen durchnummerierten Badeenten aus Plastik übernehmen. Es werden dieses Jahr 500 Bedeenten, anstatt 250 im vergangenen Jahr, an den Start gehen. Die Patenschaften werden von der Rennleitung aufgelistet und die Enten gehen am Montagabend um 19 Uhr auf der Ablach an den Start. Auf die Paten der Gewinnerenten warten zahlreiche Preise. Die teilnehmenden Paten müssen nicht zwingend beim Rennen anwesend sein, die Gewinner werden von den Veranstaltern benachrichtigt und bekommen ihren Preis mitgeteilt.

Kapelle und Programm

Bereits um 1895 gab es in der Gemeinde Wasser eine Musikgesellschaft. Nach Unterbrechungen, bedingt durch die beiden Weltkriege, wurde in den 50er Jahren die Musiktätigkeit wieder aufgenommen. In den Jahren 1958 bis 1963 hatte sich die Kapelle sehr stark engagiert, sie nahm an einigen Wertungsspielen teil und spielte bei zahlreichen kirchlichen und weltlichen Anlässen. Aus personellen Gründen löste sich 1964 die Musikkapelle wieder auf. Im Jahre 1987 hatten Ortsvorsteher Konrad Greinacher und der damalige Vorsitzende Erich Schatz zusammen mit einer Gruppe von jungen Leuten den Mut, sich mit der Neugründung der Musikkapelle zu befassen. So wurde dann im Januar 1988 die Interessengemeinschaft Musikkapelle Wasser gegründet. Ihr gehörten 29 Mitglieder an. Heute spielen etwa 30 Musikanten unter der Leitung von Ulrich Lilienthal, der seit 2012 die Kapelle dirigiert.

Samstag, 20. Mai, 20.30 Uhr: Partynacht mit JS Sound & Light

Sonntag, 21. Mai, 11.30 Uhr: Frühschoppen mit der Musikkapelle Menningen; 14 Uhr: Musikverein Engelswies; 16.30 Uhr: Musikverein Krumbach

Montag, 22. Mai, 16 Uhr: Feierabendhock mit der Jugendkapelle Sauldorf; 19.30 Uhr: Musikverein Vilsingen; 19 Uhr Badeentenrennen auf der Ablach