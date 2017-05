Sauldorf Musical-Projektchor für "Die Schöne und das Biest" startet

Die Vorbereitungen für das Musical "Die Schöne und das Biest" des Kirchenchors Rast-Bichtlingen laufen hinter den Kulissen beständig weiter. Nun ist es "endlich soweit", wie Renate Hermann vom Kirchenchor sehr erfreut feststellt: "Am Donnerstag, 1. Juni, beginnt der Projektchor mit seiner Arbeit."

Und all diejenigen, die noch Interesse haben, bei dem Projektchor miteinzusteigen, um bei den Musicalaufführungen im Oktober mit von der Partie zu sein, für die besteht noch die Möglichkeit, einfach zu den Proben dazuzustoßen. Je eher, desto besser.

Wie berichtet, sollen bei dem Musical-Projekt, für das ein Zelt-Anbau an das Sauldorfer Bürgerhaus entstehen soll, rund 300 Beteiligte vor und hinter der Bühne mit dabei sein, um den weltbekannten Musical-Stoff aus dem Hause Walt Disneys auf die Bühne zu bringen. Videoübertragungen vom Bürgerhaus in das Zelt soll es den Akteuren dort, sobald es ernst wird ermöglichen, rechtzeitig für ihren Einsatz auf die Bühne zu kommen, berichtet Hermann, die gemeinsam mit Bettina Boos und Volker Nagel maßgeblich am Zustandekommen des Projekts beteiligt ist.

An vielerlei Dinge gelte es in den kommenden Wochen und Monaten noch zu denken. So sei man noch genauso auf der Suche nach einem Schirmherrn oder einer Schirmherrin für das Musical, wie auch die Kinderbetreuung organisiert sein will und es noch Sponsoren bracht, um das Mammutprojekt, das auch in finanzieller Hinsicht eine Herausforderung sein wird, zu stemmen. Konkret rechnet Hermann für die fünf Aufführungen von "Die Schöne und das Biest" mit Kosten in Höhe von rund 40 000 Euro für die gesamte Produktion.

Dabei können die Sauldorfer Musical-Macher auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. So wurden in der Gemeinde von ihnen bereits die Stücke "Der König der Löwen" (2009), Die zehn Gebote (2011) und Peter Pan (2014) auf die Bühne im ausverkauften Bürgerhaus gebracht. Das höhere Budget bei der Aufführung von "Die Schöne und das Biest" im Oktober rühre im Vergleich zu den zurückliegenden Projekten auch daher, dass dieses Mal drei Mal das Bühnenbild gewechselt werden muss.

Die Probenzeiten

Die Proben des neuen Projektchors für das Musical "Die Schöne und das Biest" finden im Schulhaus in Bichtlingen statt. Der Kirchenchor Rast-Bichtlingen freut sich über alle Frauen und Männer, gerne auch Jugendliche, die Spaß am Singen, Lust auf ein Musical und Freude an Gemeinschaft haben. Wer Interesse hat, ist so herzlich eingeladen, sich noch an dem Projektchor zu beteiligen. Die Arbeit im Projektchor beinhaltet die wöchentliche Probe (mit Sommerpause), ein Probewochenende am 14. und 15. Oktober sowie die Beteiligung an den fünf Musical-Aufführungen im Oktober am 20., 21. und 22. sowie am 27. und 28. Oktober. (mos)