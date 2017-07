Meßkirch Letzte Haupschulklasse verlässt die Auentalschule

Bei einer Abschlussfeier wurde die letzte Hauptschulklasse aus der Auentalschule in Sauldorf-Rast entlassen. Hierzu begrüßte Rektorin Birgit Schmon die 13 Abschlussschüler mit ihren Angehörigen im Rosenbachsaal in Bietingen.

Der Feier ging ein besinnlicher Gottesdienst in der St.-Cyriak-Dorfkirche in Bietingen voraus, der von Gemeindereferentin Sybille Konstanzer von der Seelsorgeeinheit und Fachlehrerin Katja Lehnhard-Hahn zusammen mit den Entlassschülern gestaltet wurde. In den Abendhimmel steigende Luftballons sollen an die beste Charaktereigenschaften der Abschlussklasse erinnern.

Schülerin Sarah Hiltebrand interpretierte ein Lied von Schlagersängerin Andrea Berg. Zur Zeugnisausgabe bestätigte Rektorin Birgit Schmon der letzten Abschlussklasse besondere Teamfähigkeit. Alle 13 Mitschüler haben den Hauptschulabschluss mit einem guten Durchschnittsergebnis von 2,5 bestanden. Auch erinnerte sie daran, dass diese Abschlussklasse die erste Klasse war, die Sie seinerzeit als Rektorin der Auentalschule begrüßen durfte und bedauere auch, dass es auch die letzte Hauptschulklasse ist, die sie als Rektorin und gleichzeitig Klassenlehrerin entlässt. In Zukunft wird die Auentalschule nur noch Grundschüler unterrichten.

Auch Bürgermeister Wolfgang Sigrist sah in der Veranstaltung ein trauriges und freudiges Ereignis. Traurig deshalb, weil es die letzte Entlassfeier ist, die von einer harmonischen Gemeinschaft getragen wurde. Für diese Schule habe sich vor einigen Jahren auch die Mitbürger der Nachbargemeine Leibertingen entschieden. Sinkende Schülerzahlen führten aber zu der Entscheidung, die Hauptschule in Sauldorf aufzulösen.

Fünf Schüler werden weiterhin die Schulbank in Berufsfachschulen drücken und acht Entlassschüler wählten eine betriebliche Ausbildung. Im Namen des Elternbeirates bedankte sich Vorsitzender Christan Walter beim Lehrerkollegium und besonders bei Lehrer Walter Merz, der in den Ruhestand geht, für seine herzliche Art. Die Elternbeirätin Marina Kleiner und Susanne Jäger übergaben kleine Erinnerungsgeschenke nicht nur an die mitwirkenden Lehrer, sondern auch an die Mitarbeiter rund um die Auentalschule. Dankesworte an die Schulleiterin in Klassenlehrerin Birgit Schmon fanden auch die Klassensprecher mit Carolin Jäger und Daniel Blender, die unter dem Motto "Das Beste kommt zum Schluss" auf die letzte Abschlussklasse hinwiesen. Unter diesem Motto zeigten die Mitschüler mit Tanz- und Trommeleinlagen ihren zahlreich erschienen Gästen ein buntes Abschlussprogramm, durch das Sascha Siebenrock führte.

Preis und Lob

Einen Preis für besondere Leistungen erhielt Julia Schlegel. Belobigungen gingen an Michelle Schlosser, Sascha Siebenrock, Carolina Jäger, Daniel Blender und Marcel Rech. Den Sparkassenpreis für besondere Leistungen in Mathematik erhielt Pascal Klein.