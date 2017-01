Sauldorf/Krumbach Krumbacher Narren feiern Jubiläum am Wochenende

Am Freitag und Sonntag, 20. und 22. Januar, feiern die Krumbacher Narren in Krumbach ihr 50-jähriges Bestehen mit vielen befreundeten Zünften und Besuchern aus der Region.

Zeit für einen Blick zurück: Angefangen hat alles auf Initiative einiger Krumbacher Narren, insbesondere von Jürgen Zimmermann. Natürlich wurde in Krumbach vor der Vereinsgründung immer schon die Fasnet gefeiert. Doch anlässlich einer von Krumbacher Narren einberufenen Versammlung wurde dann beschlossen, einen Narrenverein ins Leben zu rufen. Man gab ihm den Namen KNBV, was für "Krumm Närrisches Bachvolk" steht. Der Verein bestand aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten, dem Burgherren (Narrenvater), dem Burghüter (Narrenpolizist), dem Burgschreiber (Schriftführer), dem Geldeinzieher (Kassierer) sowie elf Burgräten, den Elferräten. Zum 1. Präsidenten wurde der Initiator Jürgen Zimmermann gewählt. Weitere Vorstandsmitglieder waren: Albrecht Löffler, Bernhard Bühler, Hermann Schreiber, Fritz Wegmann, Franz Grundler, Emanuel Veit, Albert Muffler, Ewald Utz und Manfred Mülherr. Als weitere aktive Mitglieder kamen hinzu: Fritz Muffler, Eugen Ruggaber, Josef Futterer, Karl Schober, Arnold Riegger, Georg Gebs und Horst Sackmann.

Erstmals wurde dann im folgenden Jahr das Vatertagsfest veranstaltet, welches auch heute noch ein besonderer Anziehungspunkt für Besucher aus nah und fern ist, insbesondere wegen der Spezialität Schwein vom Grill, erinnert sich ein Gründungsmitglied. In den folgenden Jahren wurden auch Uniformen für die Elferräte, den Präsidenten, den Narrenpolizisten und den Narrenvater angeschafft. Um den Verein zu erweitern, sodass auch Jugendliche und Kinder mit einbezogen werden können, beschloss man 1987 die Burggeister ins Leben zu rufen. Auch für sie mussten Häs und Masken angeschafft werden. Im Jahr 2002 trat der Narrenverein KNBV der Narrenvereinigung "Südlicher Heuberg" bei. Neben den Narrenvereinen Engelswies, Kreenheinstetten, Leibertingen und Thalheim ist nun auch der Narrenverein Krumbach dieser Vereinigung beigetreten.

Wie Präsident Karl Muffler berichtet, wurde über das Wochenende das Festzelt auf dem Sportplatz in Krumbach aufgestellt, wo nach den Umzügen die Feier weitergehen soll. Beteiligt gewesen seien viele Helfer, auch aus den anderen Vereinen im Ort, die sich am Wochenende auch mit Besenwirtschaften beteiligen werden. "Wir sind gerichtet", stellt der Präsident fest.

Im Zusammenhang mit dem Jubiläumswochenende werde es in Krumbach am Wochenende auch zu Straßensperrungen kommen. So werde die Bundesstraße 313, die durch den Ort in Richtung Mühlingen und Stockach geht, am Sonntag von 12 bis 17 Uhr gesperrt sein. Es werde eine Umleitung geben. Die Straße zwischen Krumbach und Sauldorf werde von Freitag 14 Uhr bis Samstagfrüh gesperrt sein sowie am Sonntag 11 bis um 22 Uhr, teilt der Präsident weiter mit.

Programm geht über zwei Tage

