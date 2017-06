Sauldorf Gute Alternative für Eltern im Kreis Sigmaringen

Der Bedarf an Tagesmüttern im Landkreis Sigmaringen ist groß. Heike Hagen in Sauldorf-Roth ist Tagesmutter mit Herz

Sauldorf-Roth – Wer übers Land fährt und einen Kindergarten sucht, der kann so eine Einrichtung meistens daran erkennen, dass die Fenster bunt beklebt sind und es zumindest eine Rutschbahn im Garten hat. Und wie ist das bei einer Tagesmutter? Irgendwie ähnlich. Zumindest bei Heike Hagen in Roth. Doch dort findet man Kinderspielzeug auf dem Hof, wenn ein Kindergarten längst geschlossen hat und außerdem ist dort "Socke" unterwegs. Socke ist ein Hund, den die Kinder von Hagen ins Herz geschlossen haben. Eigene Sprösslinge hat die 54-Jährige nicht, aber sie hat ein Zertifikat, das sie als qualifizierte Tagesmutter ausweist. "Und dieser Job ist echt super", sagt sie. Die ausgebildete Floristin war lange selbstständig und hat im vergangenen Jahr auch eine Ausbildung zur Betreuungsassistentin absolviert. Und den Kurs, den angehende Tageseltern machen müssen. Das bedeutet sehr viele Stunden Freizeit zu opfern, um dann einen Job machen zu können, bei dem die Verdienstmöglichkeiten eher bescheiden sind. Doch wie viele andere Tagesmütter ist das für Heike Hagen nicht ausschlaggebend. 5,50 Euro bekommt sie vom Jugendamt pro Kind und Stunde. Davon muss noch die Versicherung bezahlt werden und die Krankenkasse will auch Geld sehen. Eltern, die ein Kind zu Tageseltern geben, die müssen, je nach Einkommen, einen Eigenanteil an das Jugendamt zahlen. Die Kosten fürs Essen gehen direkt an die Tageseltern.

Heute ist Maximilian schon früh gekommen. Der kleine Kerl ist 17 Monate alt und echt fit. Mit großen Augen schaut er unter einem noch größeren Strohhut hervor. Der Mann vom SÜDKURIER wird akzeptiert. Das ist schon mal was. Karen Reiff fährt auf den Hof und lässt die zweijährige Lina aussteigen. Die ausgebildete Erzieherin ist in der Behindertenhilfe tätig und arbeitet im Schichtdienst. "Mit den Öffnungszeiten eines Kindergartens könnte ich nicht arbeiten gehen", sagt sie. Bei Heike Hagen gibt es keine festen Zeiten und sie nimmt auch mal ein Kind länger, wenn das den Eltern eine Hilfe ist. Mutti Karen ist sehr zufrieden. "Ich finde, dass Tagesmutter echt ein tolles Modell ist. Auch hier auf dem Land", sagt sie.

Mittlerweile ist Marlen mit Mutti Tanja Gabele gekommen. Marlene ist schon acht Jahre alt und schaut immer wieder gerne bei Tagesmutter Heike vorbei. "Ich war früher selbst einmal Tagesmutter. Das ist aber schon lange her und brauchte damals auch keinen Qualifizierungskurs machen", erzählt die mittlerweile fünffache Muter Tanja. Ein Teil Ihres Nachwuchses ist schon größer und so liebäugelt sie jetzt wieder mit dem Thema "Tagesmutter". "Ich hab es wieder vor", sagt sie.

Jetzt zieht es die Kinder zu den Tieren. Alpacas und allerlei Geflügel regen das Interesse an. Eine Rutschbahn, ein Sandkasten und jede Menge Spielzeug. Hier kann man es aushalten. Was viele Eltern nicht wissen:Auch hier gibt es ein Anrecht auf einen Betreuungsplatz ab einem Jahr und dieses Recht gilt nicht nur für Berufstätige. In die Kindertagespflege können übrigens Kinder bis 14 Jahre aufgenommen werden. "Ich kann eigentlich alles abdecken", sagt Heike Hagen. Und dazu gehört natürlich auch der Mittagsschlaf. Die drei Frauen sind sich einig: Diese Betreuungsform ist für viele Eltern eine echt gute Alternative zu Einrichtungen mit festen Öffnungszeiten.

"Der Bedarf in der Tagespflege steigt ständig"

Marlies Hanschke ist seit dem Jahr 2003 bei der Koordinierungsstelle für Tageseltern in Sigmaringen tätig, die sich im Gebäude des Frauenbegegnungszentrums in der Bahnhofstraße befindet.

Wie viele Tageseltern gibt es im Landkreis Sigmaringen?

Wir haben 78 Frauen und einen Mann als derzeit aktive Tageseltern. In unserem Pool stehen aber die Adressen von 149 Personen, die einen Qualifizierungskurs gemacht haben und vom Landratsamt als Tageseltern anerkannt sind. Die meisten davon sind übrigens zwischen 30 und 60 Jahre alt.

Wie schätzen Sie die Entwicklung ein?

Derzeit haben wir 245 Kinder in Betreuung. Der Bedarf an Plätzen in der Tagespflege steigt ständig. Besonders Schichtarbeiter oder Eltern mit ungünstigen Arbeitszeiten schätzen das Angebot, weil es flexibel ist. Es können viele Randzeiten abgedeckt werden. Im Gegensatz dazu nimmt das Interesse ab, einen Qualifizierungskurs zu machen.

Woran könnte das liegen?

Der Stundensatz von 5,50 Euro pro Kind ist nicht gerade hoch. Die Betreuungsperson muss davon noch Krankenkassenbeiträge und eine Versicherung bezahlen. Dafür gibt es zwar Unterstützung finanzielle vom Landratsamt, aber rosig ist der Verdienst nicht.

Was hat es mit der Koordinierungsstelle auf sich?

Meine zwei Kolleginnen und ich haben zusammen 170 Prozent eines Dienstauftrags. Wir informieren und begleiten die Tageseltern. Außerdem organisieren wir die Ausbildung und sind auch Ansprechpartner in allen Fragen rund um die Tagespflege. Wir halten auch monatlich einen Tageselterntreff ab. Die Koordinierungsstelle wird vom Fachbereich Jugend im Landratsamt finanziert, mit dem uns eine wirklich gute Zusammenarbeit verbindet. Das ist nicht überall in Baden-Württemberg so, wie ich aus Kollegenkreisen erfahren habe.