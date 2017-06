Meßkirch Großes Gedräge beim Gartenfest des Fanfarenzugs

Großes Gedränge herrschte beim 40. Gartenfest des Fanfarenzugs der Freiwilligen Feuerwehr in Boll. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war das Amphibienrennen, ein Gaudi-Wettbewerb, bei dem die Teams ihre selbst gebastelten Fahrzeuge zu Lande und im Wasser auf ihre Tauglichkeit testeten.

Sauldorf-Boll (bs) Vier Tage lang hat der Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr mit vielen Gästen sein 40. Gartenfest auf der Streuobstwiese von Mitglied Thomas Riedmaier gefeiert. Bei der Partynacht zum Auftakt sorgte das DJ-Vollgaser-Team für Unterhaltung. Die Fliegerband mit Norbert und Günther spielte am Samstagabend zum Tanz auf. Die Pausen füllten diverse Fanfarenzüge mit ihrem Spiel. Der Musikverein Leibertingen sorgte am Sonntagmorgen für gute Stimmung beim Frühschoppen, der nahtlos in das dritte Amphibienrennen überging.

Hier gingen zehn Teams in den Wettbewerb. Insbesondere beim Übergang der selbst gebastelten Amphibienfahrzeuge vom Land ins Wasser hatten die Fahrer gelegentlich erhebliche Probleme, dies jedoch zur Freude der zahlreichen Zuschauer. Am Ende hatte erneut das Team Bauwagen mit Fabian Rock und Marco Kamenzin die Nase vorn und siegte vor dem Team Boos mit Anton und Martin. Auf dem 3. Platz landeten Jonas Rau und Fabian Engler als Team Pinguin, gefolgt von den Blauen Bengel Nicklas Hahn und Gerald Renner. Das Team 109 mit Norbert Kabisreiter und Jürgen Schober, mit zusammen 109 Jahren die ältesten Teilnehmer, landete auf Platz 5. Es folgte das Team der E-Fußballjugend mit Jonas Fugel und Fabio Witzler. Die "Gelbfüssler", besetzt mit zwei Fanfarenzüglern aus dem badischen Oberschopfheim, belegte den 7. Platz vor dem Team Narrenverein Rorgenwies mit Christian und Andrea Keller, der einzigen weiblichen Pilotin. Die beiden letzten Plätze belegten Silas Löffler sowie ein Team des Fanfarenzugs Obereschach mit Heiko Witt und Torsten Junker. Durch das lustige Programm führte Robin Schwarz, der auch die Sieger ehrte.

Befreundete Fanfarenzüge bereicherten das Fest mit ihrem Spiel. Freunde der Blasmusik kamen zum Festausklang nochmals auf ihre Kosten. Die Trachtenkapelle aus Oberuhldingen begeisterte wieder die überaus zahlreichen Gäste beim Feierabendhock am Montagabend, wo im Schatten alter Obstbäume gemütliches Gedränge herrschte. Die Mitglieder des Fanfarenzugs sorgten an allen Festtagen für die Bewirtung.