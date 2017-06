Meßkirch Gartenfest beim Fanfarenzug am Wochenende

Ausnahmsweise einen Monat früher veranstaltet der Fanfarenzug der Freiweilligen Feuerwehr sein traditionelles Gartenfest in der Teilgemeinde Boll an diesem Wochenende von Freitag, 16. Juni, bis Montag, 19. Juni. Die Wehr nimmt damit Rücksicht auf das Kreiswehrfeuerwehrfest in der Nachbargemeinde Mühlingen.

Das weit im Umkreis beliebte Gartenfest auf Riedmaiers Streuobstwiese mit natürlichem Schatten erwartet auch in diesem Jahr viele befreundete Fanfarenzüge. Insgesamt 12 Gruppen aus Ostrach, Hundersingen, Möhringen, Hirrlingen, Löffingen, Langenhard, Oberschopfheim, Radolfzell, Ostrach-Einhart, Scheer, Homberg-Münchhöf, Möhringen und Meßkirch wollen das vier Tage andauernde Fest bereichern.

Festauftakt ist am Freitagabend mit einer Partynacht im Barzelt. Am Samstagabend spielt die Fliegerband mit Norbert und Günther, wobei Fanfarenzüge mit ihren Auftritten die Tanzpausen füllen. Der Musikverein aus Leibertingen wird am Sonntagmorgen zum Frühschoppen aufspielen und am Sonntagmittag findet erneut das Amphibienrennen statt. Selbstgebastelte Fahrzeuge werden sich in einem Wettbewerb zu Land und im Wasser bewegen. Am Montagabend wird die Trachtenkapelle aus Oberuhldingen erwartet, die bereits in der Vorjahren mit ihrem Spiel die zahlreichen Besucher begeistern konnten.