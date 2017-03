Sauldorf Fritz Martin feiert 90. Geburtstag

Der Jubilar war lange kommunalpolitisch engagiert und Mitglied in verschiedenen Vereinen.

Sauldorf-Bietingen (hs) Seinen 90. Geburtstag hat Fritz Martin aus Bietingen gefeiert. Als eines von fünf Kindern des Landwirtehepaars Wilhelm und Anna Martin kam Fritz in Bietingen zur Welt. Dort ging er in die Volksschule und anschließend in die landwirtschaftliche Berufsschule. Danach besuchte er zwei Wintersemester die landwirtschaftliche Fortbildungsschule.

1942, also im Alter von 15 Jahren, musste er in die Feuerwehr Bietingen eintreten, da die meisten Feuerwehrmänner zur Wehrmacht eingezogen wurden. Doch nicht viel später musste auch er nach einer kurzen Wehrausbildung 1944 noch zum Wehrdienst. Wegen einer starken Erfrierung am Fuß kam er 1945 in ein Lazarett, aus welchem er 1946 nach Hause entlassen wurde. Den Feuerwehrdienst hat er danach wieder aufgenommen. Heute ist Fritz Martin schon lange Jahre Ehrenmitglied der Abteilung Bietingen.

Mit seiner kräftigen Bass-Stimme holte ihn der Bietinger Kirchenchor 1948 zur Verstärkung. Im vergangenen Jahr hat Fritz Martin auf eigenen Wunsch und aufgrund seines fortgeschrittenen Alters nach nahezu 70 Jahren seine Sängerlaufbahn bei der Chorgemeinschaft Krumbach–Bietingen beendet. Doch nicht nur bei der Feuerwehr, sondern auch beim Brauchtumsverein Bachrose Bietingen ist der Jubilar Gründungs- und Ehrenmitglied. Über 25 Jahre war er im Vorstand und zugleich Lagerhalter bei der ehemaligen Spar- und Darlehenskasse Bietingen, bis zu deren Verschmelzung mit Boll.

Dass sich Fritz Martin auch kommunalpolitisch engagierte, das bewiesen die Zeiten als Gemeinderat von Bietingen (1953–1965) und als Bürgermeister der damals noch selbstständigen Gemeinde Bietingen von 1967 bis zur Gemeindereform 1974. Danach war er Ortsvorsteher der Teilgemeinde Bietingen bis 1989. Die Kommunalpolitik hat es der Familie Martin angetan, denn sein Großvater Josef sowie sein Onkel Anton Martin waren schon Bürgermeister der Gemeinde.

1960 heiratete er seine Ehefrau Agnes, geborene Butscher aus Ellwangen bei Rot an der Roth. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor, welche alle mit ihren Familien zum 90. Geburtstag gratulierten.