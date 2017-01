Sauldorf Friedrich Krall aus Sauldorf feiert seinen 90. Geburtstag

Der gebürtige Sauldorfer verbringt seine Zeit am liebsten mit seiner Frau, seinen sieben Kinder und seinen 17 Enkelkindern

Friedrich Krall aus Sauldorf feierte am 9. Januar seinen 90. Geburtstag. Er könne es selber nicht glauben, dass er schon so alt ist und zeige sich dankbar, dieses Alter erreicht zu haben, sagt der Jubilar. Der gebürtige Sauldorfer wuchs mit drei Geschwistern in der elterlichen Landwirtschaft auf. 1948 kehrte der junge Mann schwerkrank aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Er übernahm den elterlichen Hof und heiratete am 13. Dezember 1955 Rosemarie Krall, geborene Winkler aus Kalkofen. Aus der Ehe gingen sieben Kinder hervor.

1997 starb ein Sohn in Folge eines Verkehrsunfalls. Am 13. Dezember 2015 feierte das Ehepaar Diamantene Hochzeit. Trotz harter Arbeit und seiner, durch sein Kriegsleiden, angeschlagenen Gesundheit fand Friedrich Krall immer Zeit für seine Hobbies. Durch sein handwerkliches Geschick unterstützte er seine Kinder beim Bau ihrer Häuser, fertigte Geräte, unter anderem ein Kinderkarussell für den Kindergarten. Der Mitgründer des Narrenvereins Sauldorf war lange sehr aktiv in der Gemeinde. Hatte jemand eine Idee, war sie auch noch so verrückt, so fing er an, diese umzusetzen. Wo sein Rat gefragt wurde, war er stets zur Stelle. "Er kann einfach alles. Seine Kreativität kannte keine Grenzen. Nie war es ihm zu schwierig." sagt Sohn Markus. Mit seinen Kindern, siebzehn Enkeln und einem Urenkel ist es Friedrich Krall nie langweilig und er freut sich, wenn er alle um sich herum hat. Bürgermeister Wolfgang Sigrist gratulierte dem Jubilar persönlich und überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde, der Landrätin und des Ministerpräsidenten.