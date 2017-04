Meßkirch Florian Löffler löst Winfried Nägele ab

Die Feuerwehr-Abteilung Boll blickt auf vier Einsätze zurück. Bürgermeister Wolfgang Sigrist lobt die Einsatzbereitschaft der Wehrmänner

Sauldorf – Auch die Freiwillige Feuerwehr Sauldorf, Abteilung Boll, hat einen neuen Kommandanten. Winfried Nägele gab anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung sein Amt an Florian Löffler ab. Damit haben alle drei Abteilungswehren aus Bietingen, Krumbach und Boll, die am Stützpunkt in Krumbach zusammenarbeiten, im Jahr 2017 einen neuen Abteilungskommandanten.

Zur ordentlichen Hauptversammlung begrüßte Winfried Nägele die aktiven Kameraden und die Mitglieder des Fanfarenzugs im Gasthaus zum Schwanen. Sein besonderer Willkommensgruß galt Bürgermeister Wolfgang Sigrist, Kommandant Berthold Reichle, Ehrenkommandant Josef Brütsch aus Sauldorf sowie den Mitgliedern der Altersabteilung.

Schriftführer Mario Löffler gab einen Tätigkeitsüberblick der Abteilungswehr im Berichtsjahr. Daraus zu entnehmen war, dass die Wehr zu vier Einsätzen gerufen wurde. Neben einem Kaminbrand war sie an einem Unfall- und Hochwassereinsatz aktiv. Insgesamt absolvierten die Wehrmänner 13 Probenbesuche.

Erstmals berichtete Löffler auch über die Arbeit des Fanfarenzugs der Freiwilligen Feuerwehr, weil er dort zusätzlich als Stabführer mitverantwortlich ist. 17 Auftritte des Fanfarenzugs und 42 Probenbesuche umfassten das ausgiebige Programm. Diese 59 Einheiten wurden durchschnittlich von 31 Personen besucht, das entspricht einer zufriedenstellenden Beteiligung von 75 Prozent. Auch in der Ausbildung ist der Fanfarenzug aktiv, denn dort befinden sich fünf Personen.

Über die Bewegungen der Kameradschaftskasse informierte Kassierer Christian Sprenger. Trotz einer Sondereinnahme aus der Altmaterialsammlung reichten die Einnahmen nicht ganz, um die Ausgabenseite auszugleichen.

Unter der Wahlleitung von Bürgermeister Wolfgang Sigrist wurde Florian Löffler in geheimer Wahl zum neuen Abteilungskommandanten gewählt. Winfried Nägele bleibt der Wehr aber erhalten und auch Kommandanten-Stellvertreter in der Gesamtwehr von Sauldorf. Bürgermeister Wolfgang Sigrist würdigte Nägeles 18-jährige Führungsarbeit, davon zehn Jahre als Abteilungskommandant und zuvor acht Jahre als Stellvertreter.

Der Dank des Bürgermeisters galt aber auch allen Wehrmännern und dem Fanfarenzug für die gezeigte Einsatzbereitschaft. Wiederholt gab er zu verstehen, dass die Gemeinde alles tut, um die Gerätschaften der Feuerwehr auf einem modernen und jederzeit einsatzbaren Stand zu halten. Die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen sind mit dem Kommandanten der Gesamtgemeinde vorher abzustimmen.

Kommandant Berthold Reichle informierte die Versammlung über die Arbeit der Gesamtwehr. Insgesamt waren zehn Einsätze im Berichtszeitraum, davon allein vier wegen Unwetter. Auch die Ausbildung findet besondere Beachtung. Fünf Wehrmänner werden als Atemschutzträger und vier als Maschinisten geschult, sechs sind in der Truppführerausbildung.

Den scheidenden Abteilungskommandanten Wilfried Nägele bezeichnete Reichle als "Wehrmann mit Leib und Seele" und wünschte eine weiterhin gute Zusammenarbeit auch mit dessen Nachfolger Florian Löffler, der auch Erfahrungen als Mitglied einer Werkswehr einbringen kann.

Als neue, junge Feuerwehrmänner wurden Martin Boos und Fabian Rock verpflichtet.

Bekannt wurde am Versammlungsabend auch die Tatsache, dass im Jahr 2018 das 90-jährige Bestehen gefeiert wird. Stellvertreter Benjamin Martin stellte den Rahmenplan der beabsichtigten Festlichkeiten vor.