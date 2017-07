Sauldorf-Krumbach Fallenstockfest: Im Sauzuber 50 Meter flussaufwärts

Das Fallenstockfest in Krumbach hatte mit durchwachsenem Wetter zu kämpfen. Höhepunkt war wie immer das Sauzuberrennen.

Sauldorf-Krumbach (hs) Zwei durchwachsene Festtage haben die Besucher beim Krumbacher Fallenstockfest mit Sauzuberrennen am Wochenende erlebt. Für Stimmung sorgte am Freitag ab 18.30 Uhr der Musikverein Zoznegg. Nur gut, dass der Veranstalter, der Musikverein Krumbach, ein Zelt aufgestellt hatte, denn darin konnten die zahlreichen Besucher ihr Handwerker-Vesper einnehmen. Die anschließende Pool-Party fiel buchstäblich ins Wasser.

Am Sonntag war ab 11.30 Uhr Frühschoppen mit der Musikkapelle Heudorf, welche die zahlreichen Besucher bis zum Beginn des Sauzuberrennens bei Laune hielten. Zum Sauzuberrennen, einer Gaudi für Jung und Alt, waren zehn Paarungen gemeldet. Mit diesen Gefährten war es nicht ganz einfach, zu paddeln. Es galt eine Strecke von 50 Meter flussaufwärts und dieselbe Strecke wieder flussabwärts zu bewältigen. Ein Sauzuber ist eine Wanne aus Holz, die früher bei Hausschlachtungen zum Brühen der Schweine verwendet wurde. Die jeweiligen Sieger der Paarungen trafen dann nochmals in den Endläufen aufeinander, wobei sie von den Zuschauern angefeuert wurden. Hier ging es natürlich um die schnellste Zeit.

Erster und zugleich Sieger bei den Herren war Simon Löw mit einer Zeit von 1:39 Minuten. Zweiter wurde Axel Jopp mit 1:43, Dritter Steffen Baha in 1:50 Min. Bei den Damen war Claudia Symanzik mit 1:43 die Schnellste. Zweite wurde Marina Muffler in 1:50 Min. Dritte wurde Lena Muffler mit 2:06 Min. Sie alle standen am Ende auf dem Siegertreppchen. Kai Vonnier vom Musikverein bedankte sich bei allen Teilnehmern, die sich bereit erklärten, dieses Spektakel mitzumachen. Ab 17 Uhr spielte der Musikverein Mühlingen zur Unterhaltung.